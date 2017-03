Kultúra

Hat magyar szerző utazik a Lipcsei Könyvvásárra

Hat magyar szerző utazik a Lipcsei Könyvvásárra

Új, innovatív stand és hat magyar szerző - Danyi Zoltán, Hidas Judit, Kalász Orsolya, Péterfy Gergely, Térey János és Tóth Kinga - várja a látogatókat csütörtöktől vasárnapig Európa legnagyobb olvasói fesztiválján, a Lipcsei Könyvvásáron. 2017.03.23

A több százezer látogatót vonzó könyves mustrán idén is a Collegium Hungaricum Berlin és a Publishing Hungary Program közös szervezésében valósul meg a magyar részvétel. A hazai standot a többszöri German Design Award Gold nyertes, illetve 2016-ban Red Dot-díjjal elismert LEAD82 tervezi - közölte az MTI-vel szerdán a Balassi Intézet.

A Salát Zalán Péter, Sztranyák Gergely, Sztranyák Zsófia és Zilahi Péter alkotta magyar kreatív csoport meghívásos pályázatot követően nyerte el a jogot a feladatra komplex, a helyszínt és a tartalmat egyaránt újszerűen megközelítő pályamunkájával. Míg a korábbi években a stand alapvetően a könyvek kiállítására szolgált, 2017-ben a művészeti installációként is értelmezhető labirintus új élményeket kínál a látogatóknak - áll a közleményben.

Az irodalmi program a frissen megjelent magyar fordításokra fókuszál. Péterfy Gergely Kitömött barbár című kötetét a többek közt az Oroszlánkirály Timonjának szinkronhangjaként és a Tetthely című népszerű német televíziós sorozatból ismert színész, Ilja Richter mutatja be csütörtökön a lipcsei Grassi Museumban. A szerzővel Jörg Plath irodalomkritikus, a Deutschlandradio és a Neue Zürcher Zeitung újságírója beszélget.

A magyar női költészet két generációjának képviselőiként Kalász Orsolya és Tóth Kinga közösen lépnek színpadra pénteken, és élő zenével kísért performansz formájában mutatják be az év elején megjelent versesköteteiket az UT Connewitzben. Kalász Orsolya kötete már januárban elnyerte az egyik legrangosabb német irodalmi kitüntetést, a Peter-Huchel-díjat.

Másnap egy összművészeti produkcióban lehet része a magyar irodalom iránt érdeklődőknek a lipcsei naTO kulturális központban: egy pszichedelikus-atmoszferikus koncerttel és projekcióval egybekötött performatív felolvasásban a Die Horen című német irodalmi lap magyar különszámának bemutatójaként Danyi Zoltán, Hidas Judit, Péterfy Gergely és Térey János részvételével.

A 2017-es könyvvásári megjelenés a Publishing Hungary Program keretében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg - közölte a Balassi Intézet.