Kultúra

Harminchat rövidfilm versenyez a Friss Hús magyar válogatásában

hirdetés

Harminchat alkotás szerepel az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál magyar versenyprogramjában. A mustrát március 29. és április 2. között rendezik meg a fővárosi Toldi moziban - közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint a magyar közönség a Friss Húson láthatja először Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs filmjét, amelynek világpremierje a Berlinalén volt. Áprily Zoltán Ungvár című történelmi animációját a bristoli Encounters filmfesztiválon már látta a nemzetközi közönség, Magyarországon a Friss Húson lesz a premierje.

A korábbi rövidfilmjeivel világszerte nagy sikereket arató, két évvel ezelőtti Friss Hús-díjazott Szilágyi Fanni két rövidfilmmel tér vissza a fesztiválra (A csatárnő bal lába életveszélyes, Minden vonal), de a Friss Húson mutatkozik be Tóth Barnabás, Szabó Simon és Hartung Attila új rövidfilmje is.

A válogatásba emellett számos figyelemreméltó alkotás került a magyar filmes oktatási intézményekből, valamint a Magyar Média Mecenatúra program által támogatott filmek is megjelenési felületet kapnak.

A nemzetközi versenyprogram három blokkjának válogatásában olyan filmek szerepelnek majd, mint a Berlinalén bemutatott The Rabbit Hunt, az Európai Filmdíjra jelölt és számos rangos nemzetközi díjjal kitüntetett Small Talk, a Kristály Medve-díjas Balcony vagy az idei Oscar-díjra jelölt La femme et la TGV és Timecode című filmek. Bekerültek a válogatásba olyan alkotások is, amelyek a Sundance vagy a Cannes-i filmfesztivál hivatalos programjaiban versenyeztek.

A szervezők idén először külön blokkot szenteltek a magyar rendezők külföldön forgatott filmjeinek. Az Expats elnevezésű válogatás nem versenyszekció, azonban egy közönségdíjat itt is kiosztanak majd. Az animációs és az élő szereplős filmek idén is közös blokkokban, de külön kategóriában versenyeznek.

A fesztivál záróünnepségén idén három fődíjat osztanak ki: a legjobb magyar élőszereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élőszereplős/animációs filmnek járó díjat, valamint díjazzák a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is. Több különdíjat is kiosztanak emellett a filmfesztivál záróeseményén, valamint odaítélik a legígéretesebb harminc évesnél fiatalabb rendezőnek járó OTP Junior díjat is - olvasható a közleményben.