Csuja Imre megrázó vallomást tett a fia haláláról

Fotó: MTI

Megrázó interjút közölt Csuja Imrével a Best Magazin. Az 56 éves színész nem csak az unokáiról és a felnőtt gyerekeivel való remek kapcsolatáról mesélt a lapnak, hanem egy évekkel ezelőtt történt, máig feldolgozhatatlan családi tragédiáról is, amelyről sokáig képtelen volt nyilvánosan beszélni.

"Meghalt a fiam. Tizennégy éve történt, de még ma is beszélünk róla a feleségemmel. (...) Iszonyú jó tanuló volt, sportolt, jól focizott. Aztán jöttek a dühkitörések, és azt hittük, mindez életkori sajátosság. Ma már tudom, hogy nem, de már késő. Ha egy szülő észreveszi a gyerekén, hogy megváltozott a viselkedése, azonnal vigye el orvoshoz. Sokáig hibáztattam magam, hogy gyanútlan voltam, gyanútlanok voltunk" - vallott a kiváló színész, akinek 18 éves fia egy beszélgetés alkalmával mondta el neki, hogy nem akar tovább élni.

Szülei azonnal, nevelési tanácsadóhoz fordultak, ahonnan beutalták a pszichiátriára, de ahogy Csuja fogalmaz, Gergő ezt már nem várta meg.

"Ami talán feldogozhatóvá teszi ezt a tragédiát, az az, hogy a másik két gyerekünk azt mondja, nekik csodálatos gyerekkoruk volt. Nem lehetett összeomlani... (...) Tizennégy éve mindennap ordítok magamban. Nincs annál borzalmasabb, mint amikor egy szülő eltemeti a gyerekét" - mondta a kiváló színész.