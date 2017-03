Kultúra

A Csík zenekar is fellép a Váci Tavaszi Fesztiválon

Sokszínű programkínálattal várja a kultúra kedvelőit péntektől a Váci Tavaszi Fesztivál, amelyet 15. alkalommal rendeznek meg a Pest megyei városban. 2017.03.17 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Csík zenekar is fellép (Fotó: MTI)

A nyitó koncertet a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar adja, Schubert Befejezetlen szimfóniáját és Grieg a-moll zongoraversenyét szólaltatja meg az együttes Cs. Nagy Ildikó zongoraművész közreműködésével, Sándor Bence vezényletével.

Retzler Péter, a fesztivált szervező Madách Imre Művelődési Központ igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy széles kultúrafogyasztói kört céloztak meg, amely a programkínálatból is jól látszik. A honlapjukon (www.mimk.vac.hu) megtekinthető részletes zenei kínálatban a komolyzenétől a dzsesszen és a musicalen át egészen a táncházig ível a paletta.

Kiemelkedik a kínálatból a Csík Zenekar március 24-i koncertje.

A művelődési központ igazgatója beszélt arról is, hogy a fesztivál rendezvényeinek egy-két kivételtől eltekintve a Madách Imre Művelődési Központ ad otthont és már most látható, hogy szinte minden programjuk teltházas lesz.

A színes programkínálatban szerepel olyan előadás is, mint például Vekerdy Tamás Jól szeretni - Tudod-e, hogy milyen a gyereked, a filmrajongóknak pedig a Mozgó Mozi keretében vetítenek alkotásokat.