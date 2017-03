Filmajánló

Ed Sheeran megjelenik a Trónok harca új évadában

Benioff és Weiss évek óta próbálta megnyerni Sheerant, hogy jelenjen meg a sorozatban. Eredetileg már a harmadik évadra tervezték feltűnését. 2017.03.15 06:22 MTI

Ed Sheeran megjelenik a Trónok harca hetedik évadában - közölte hétfőn a Los Angeles Times.



A brit sztárzenész szerepléséről szóló hírt a sorozat két executive producere, David Benioff és D.B. Weiss hozta nyilvánosságra vasárnap, a SXSW (South by Southwest) fesztiválon. Az nem derült ki, hogy milyen szerepet szánnak az énekesnek, de az indok igen: meglepetést akartak szerezni Maisie Williamsnek, aki a Stark család egyik lányát alakítja a szériában.



Benioff és Weiss évek óta próbálta megnyerni Sheerant, hogy jelenjen meg a sorozatban. Eredetileg már a harmadik évadra tervezték feltűnését.



A Trónok harcában korábban már szerepeltek zenészek, köztük az izlandi Sigur Ros és az Of Monsters and Men. Elképzelhető, hogy Sheeran hozzájuk hasonlóan háttérzenészt alakíthat majd a sorozatban.



A Trónok harcának hetedik évadát július 16-tól láthatják az észak-amerikai HBO-nézők.