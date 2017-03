Programajánló

Már építik a pompeji tárlatot Gorsiumban

Elkezdték építeni azt a nagyszabású kiállítást a táci Gorsium látogatóközpontjában, amely Pompeji - Élet és halál a Vezúv árnyékában címmel az egykor virágzó város katasztrófáját mutatja majd be március végén. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum ezzel párhuzamosan nyitja meg Tácon állandó tárlatát, amely Gorsium történetét mutatja be.



A székesfehérvári önkormányzat közleménye szerint a pompeji tárlat bemutatja az ott élt emberek életét, mindennapjait, kikapcsolódási szokásait, a gladiátorok világát. A kiállítás - amelynek törzsanyaga a romváros feltárásának anyagát őrző Nápolyi Régészeti Múzeumból érkezett Magyarországra - tavaly nyár óta a szegedi Móra Ferenc Múzeumban volt látható, onnan érkezik Tácra. A kollekció összesen 102, igen értékes tárgyat tartalmaz.



A közlemény idézi Nádorfi Gabriella régészt, aki elmondta, hogy a látogatóközpontba belépéskor az ókorba kerül az érkező, ugyanis egy film segítségével tehet virtuális sétát Pompeji utcáin. A kiállítótérben egy hatalmas, több mint két méter magas, márvány Poszeidón-szobor fogadja a látogatót, amely mögött kisebb szobrok sorakoznak majd.

A tér egyik oldalán a magánszférát, a másik oldalon a közéletet mutatja be a tárlat. A magánéletet falfestmények, tárgyak idézik meg a látogatóknak, egy választási felirat a politikába kalauzol, de megismerhető lesz a fürdőélet, a színházak, a gladiátorok világa, az ókori bordélyházak működése, illetve a katasztrófa maga, a Vezúv kitörése is látható lesz a falakon.



A régész megjegyezte, hogy a gorsiumi mellett a székesfehérvári Rendházban is nyílik egy kiállítás, amely a Vezúv által eltemetett négy várost - Pompei, Herculaneum, Stabiae, Oplontis - mutatja be antik szövegek, térképek segítségével.



A Pompejivel egy időben nyílik meg Tácon az az állandó kiállítás is, amely Gorsium történetét mutatja be - az első ütemben a markomann háborúkig. Pannónia provincia meghódítását egy tablón, szöveggel követheti a látogató, a római birodalom kialakulását térképi animációs filmen, egy monitoron láthatja, de egykori fotókkal illusztrálva a gorsiumi ásatások történetéről is képet kaphat.



Megismerhetők lesznek a Marcus Aureliusig uralkodó császárok. Készül a kiállításhoz egy több részből összeállított katonaalak is fából.



Pompeji a Vezúv kitörése miatt 79-ben néhány óra alatt eltűnt a föld színéről, több méter vastagságban temette be a vulkáni hamu. A 16. század végén véletlenül, a Sarno folyó szabályozási munkálatai közben leltek rá az első falmaradványokra, a hivatalos ásatások a 1748-ban kezdődtek el. Pompeji ma Olaszország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja, a romváros a világörökség része.