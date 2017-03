84 éves volt

Elhunyt Howard Hodgkin Turner-díjas brit festőművész

Hodgkin, aki nagy méretű, nagyon színes absztrakt képeket és nyomatokat alkotott, csütörtökön halt meg egy londoni kórházban. A halálhírét bejelentő Tate galéria szerint a festő több mint 50 évig központi alakja volt a kortárs művészetnek.



"Gyakran hallom: nem érzed szerencsésnek magad, hogy ebből meg tudsz élni? De én azt mondom, köszönöm, ezért nem vagyok szerencsés, az eredmény miatt talán igen, de a festés maga szörnyű, sohasem vágyom rá" - nyilatkozta a BBC-nek 2014-ben.



Arról is beszélt egy másik interjújában, hogy ennek ellenére azért fest, mert nem ért máshoz, de nagyon szenved, miközben dolgozik.



A Tate igazgatója, Nicholas Serota méltatásában "generációja egyik legnagyszerűbb művészének és koloristájának" nevezte.



Howard 1985-ben nyerte el a nagy presztízsű Turner-díjat, egy évvel korábban pedig ő képviselte Angliát a Velencei Biennálén. Művészi munkásságáért 1992-ben lovaggá ütötték.

Howard Hodgin 84 éves volt (Fotó: Getty)

Alkotásai világszerte a nagy galériák és múzeumok - köztük a British Múzeum, a Tate galéria és a New York-i MoMA - gyűjteményében szerepelnek. Áprilisban két új kiállítás is nyílik munkáiból Nagy-Britanniában.



Intenzív festészetében a 19. századi mesterek, különösen Degas, Vuillard és Bonnard hatása tükröződik, munkáiból India melege és színei sugároznak, ahova számos alkalommal ellátogatott - mondta Serota.



"Sóvárogtam India után, de csak húszas éveim elején tudtam először odautazni. Revelációnak bizonyult. Megváltoztatta a gondolkodásmódomat és valószínűleg azt is, ahogy festek" - mondta erről a művész.



Tavaly a The Daily Telegraphnak adott interjújában úgy összegezte életét, hogy festőnek lenni "magányos foglalkozás" volt számára. "Nem tartom magam sikeresnek. A közismertségnek vagy a sok kiállításnak semmi köze a művészethez, azok csak véletlen dolgok" - fogalmazott.