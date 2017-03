Sztárhírek

Terence Hill megható fotóval köszöntötte Bud Spencer özvegyét

A tavaly elhunyt színész sokszor mesélt arról, hogy a feleségének köszönheti a sikereit. 2017.03.09

Terence Hill a Facebookon köszöntötte születésnapja alkalmából Bud Spencer özvegyét, Maria Amatót.

"Boldog születésnapot, Maria, légy erős és egészséges" - írta a színész, aki egy közös fotót is posztolt a tavaly nyáron elhunyt Spencerről és feleségéről.

Bud Spencer (eredeti nevén Carlo Pedersoli) 1960-ban vette feleségül Maria Amatót, akitől rövidesen megszülettek a gyerekei is: Giuseppe, Christine és Diamy. A színész sokszor mesélt arról, hogy élete sikereit feleségének köszönheti, akit 56 év házasság után is odaadó rajongással szeretett.