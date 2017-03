Programajánló

Március végén kezdődik a Toldiban a Friss Hús rövidfilmfesztivál

A Daazo.com 2017 tavaszán újra megrendezi a Friss Hús Budapest nemzetközi rövidfilmfesztivált - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A fesztivál idei válogatását a Toldi moziban lehet megtekinteni március 29. és április 2. között. A filmvetítések mellett pitchfórum és egyéb szakmai programok várják a közönséget. Újdonság, hogy családi programokat is szerveznek koncerttel, foglalkozásokkal és vetítésekkel.



Az ötödik évébe lépett Friss Hús fesztivál, amelynek célja a legújabb rövidfilmek bemutatása és egy szakmai fórum megteremtése, egyre népszerűbb a filmszerető közönség körében, a tavalyi mustrának kétezer látogatója volt. Az idei merítés a 2015. január után készült nemzetközi és magyar rövidfilmekből készült.



A fesztiválra több mint 170 magyar és 1400 nemzetközi rövidfilmet neveztek az alkotók, összesen 65 országból. Az animációs és az élőszereplős filmek külön kategóriában szerepelnek.



A díjakat a fesztivál utolsó napján osztják ki, a magyar versenyprogramban idén a legjobb magyar élőszereplős rövidfilm és a legjobb magyar animációs rövidfilm díja mellett a zsűri odaítéli a legjobb színész és a legjobb színésznő díját, és különdíjakat is átadnak - írták a szervezők.



A fesztivál korábbi magyar válogatásainak legjobban sikerült filmjei nemzetközi filmfesztiválokon is eredményesen szerepeltek: a 2016-os Friss Hús különdíjának nyertese, Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje Oscar-díjat nyert, Cannes-ban pedig Andrasev Nadja filmje, A nyalintás nesze kapott díjat.