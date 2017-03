Gyász

Elhunyt Szőnyi István szinkronrendező

Megrázó hírt közölt a Facebook-oldalán a Magyarszinkron.hu: egy kiváló szakembert gyászol a szakma: meghalt Szőnyi István szinkronrendező, aki a többi között a Dallas magyar változatának elkészítésében is közreműködött.



Éveken keresztül Hazai György asszisztenseként dolgozott, ők készítették el a Dallas és Knight Rider magyar változatát is. Szőnyi István részt vett a Holt költők társasága, az Én a vízilovakkal vagyok, a Végzetes vonzerő, vagy éppen a Veszedelmes viszonyok szinkronjainak előkészítésében is, később pedig szinkronrendezőként alkotott folyamatosan.



"Emléke nemcsak családja és munkatársai szívében, de az általa rendezett filmek szinkronjában is megmarad!" – írták róla a Facebookon.