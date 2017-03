Képzőművészet

Tokióban állították ki Alfons Mucha monumentális Szláv eposzát

Tokióban látható keddtől Alfons Muchának, a szecesszió cseh mesterének híres festményciklusa, a Szláv eposz. Ez az első eset, hogy a 20 nagyméretű vászonból álló sorozatot teljes egészében külföldön is láthatják az érdeklődők.

Fotó: MTI

A tokiói Nemzeti Művészeti Központ Alfons Mucha festményciklusának kiállításával ünnepli a japán-cseh (csehszlovák) diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból a tokiói kormány 2017-et Japánban a cseh kultúra évének nyilvánította.

A kiállítást, amely június 5-ig lesz látható, a japán kormány anyagilag is támogatta. A cseh kulturális minisztérium azzal számol, hogy a három hónap alatt legalább negyedmillió ember tekinti meg a monumentális festményeket. A Mucha-ciklus azután visszatér Prágába, mert az eredetileg tervezett kínai turnéhoz a prágai Cseh Nemzeti Galéria nem kapta meg a szükséges engedélyeket.

A festményciklus ázsiai körútját többen is - főleg szakértők - ellenezték, attól tartva, hogy a nagy út során a képek megsérülhetnek. John Mucha, Alfons Mucha unokája tavaly tavasszal pert is indított Prága ellen, amelyben vitatja, hogy a nagyapja által az 1920-as években festett Szláv eposz valóban Prága városáé. Azt kérte a bíróságtól, állapítsa meg, ki is az igazi tulajdonosa a 20 nagyméretű képből álló festményciklusnak.

John Mucha a pert, amely még nem zárult le, azért indította, hogy megakadályozza a festményciklus Ázsiába küldését. Beadványát formálisan arra alapozta, hogy nagyapja ugyan valóban Prágának ajándékozta a Szláv eposzt, de azzal a feltétellel, hogy a főváros a nagyméretű festmények számára külön galériát épít. Ez máig nem történt meg, így szerinte az ajándékozás érvénytelen. Prága azonban kitart amellett, hogy a Szláv eposz a város tulajdona, és a tervezett ázsiai kiállítást ezért nem mondta le.

A 20 Alfons Mucha-festményt a korábbi közlések szerint 10,8 millió euró (3,3 milliárd forint) értékre biztosították. A képek a cseh nemzeti kulturális örökség részét képezik. A festmények közül a hét legnagyobb 8,1 méterszer 6,1 méteres.

A CTK cseh hírügynökség szerint Alfons Muchát tisztelik és szeretik a japánok, ezért a tokiói kiállítást nagy várakozás övezte.