Jonas Kaufmann, Joyce DiDonato, Zubin Mehta és Eötvös Péter a Müpa 2017/2018-as évadában

Számos világsztár, köztük Joyce DiDonato, Eötvös Péter, Juan Diego Flórez, Jonas Kaufmann, Leonidasz Kavakosz és a Lipcsei Gewandhaus Zenekara, Zubin Mehta és a Bécsi Filharmonikusok, Rolando Villazón, valamint Pinchas Zukerman és a Camerata Salzburg közös fellépése is szerepel a Müpa 2017/2018-as évadának programjában - jelentette be Káel Csaba vezérigazgató kedden Budapesten.



Kiemelte: Juan Diego Flórez decemberben Mozart-áriákkal érkezik, Eötvös Péter a Senza sangue című operáját mutatja be 2018 februárjában, Jonas Kaufmann pedig Diana Damrauval közösen fogja énekelni Wolf Olasz daloskönyvét.



2017 októberben a Bécsi Filharmonikusok Zubin Mehtával közösen adnak nagyszabású koncertet osztrák és magyar művekből válogatva, budapesti próbáikról és a hangversenyről is felvétel készül. Az amerikai karmester, Kent Nagano a Hamburgi Filharmónia Zenekarral lép fel novemberben, a Sanghaji Filharmonikus Zenekar pedig 13 év után tér vissza a Müpába Muhai Tang vezényletével 2018 májusában - fűzte hozzá.



A jazz rajongóinak mások mellett a kiváló szaxofonista, Branford Marsalis, Szakcsi Lakatos Béla, Dianne Reeves és Chris Porter fellépésével készül a Müpa, ismét lesz New Orleans Swingfesztivál, Jazz Showcase és Jazztavasz is - mondta el Káel Csaba.



Hangsúlyozta azt is: a Müpa fontos kulturális márkává nőtte ki magát a magyar és a nemzetközi piacon, a hűségprogram tagjainak száma átlépte a 10 ezret. Folytatódik az irodalmi Literárium sorozat Kornis Mihály, Nyáry Krisztián és Závada Péter estjeivel, valamint decembertől új versest-sorozat is indul, amelyen kiváló színészek fogják tolmácsolni Radnóti, Pilinszky vagy Csokonai költeményeit.



A Müpa egyik legsikeresebb brandja a Budapesti Wagner-napok. 2018-ban nem játsszák el a teljes Ringet, ugyanakkor debütál a fesztiválon a Trisztán és Izolda a milánói Cesare Lievi rendezésében. A művet Fischer Ádám vezényli, akárcsak a már nagy sikert aratott, Matthias Oldag-jegyezte Tannhäusert. Ismét látható lesz a Kovalik Balázs rendezte A bolygó hollandi, az operát idén Marc Albrecht, a Holland Nemzeti Opera karmestere fogja dirigálni - mondta el.



A régizene műfajában 2018-ban olyan kiváló művészek állnak a Müpa színpadára, mint Rolando Villazón, Joyce DiDonato és az Il Pomo d'Oro Zenekar, valamint a Freiburgi Barokk Zenekar. Szerepel a programok között Rameau A gáláns indiák című operája is Vashegyi György vezényletével - hangsúlyozta.



Káel Csaba kiemelte: a magyar kulturális szcéna előadói közül a 2017/2018-as évad művésze Szakcsi Lakatos Béla, míg az évad együttese a Nyíregyházi Cantemus Kórus lesz.

Hozzátette: folytatódik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar szoros együttműködése, az Európai Hidak sorozat vendége 2017-ben Spanyolország lesz. Az intézmény és az együttes közös maratonja 2018-ban az akkor száz évvel ezelőtt született Leonard Bernstein életművét eleveníti fel. Az Európai Hangversenytermek Szervezetével (ECHO) közösen megvalósított Rising Stars program keretében pedig a Müpa is egy teljes hétvégét szentel a nemzetközi zenei élet legújabb csillagainak.



Kitért arra is: az új évadban a Matinékoncertek - Szenvedélyek sorozatának részeként Fülei Balázs zongoraművész, Kelemen Barnabás hegedűművész, a Talamba Ütőegyüttes és Szabó Dénes karnagy vezetik be az ifjúságot egy-egy hangszer és műfaj világába. A Műhelykoncerteken a gyerekek egy-egy mű születésének folyamatába, kulisszatitkaiba nyerhetnek bepillantást.



Idén készül el egy a Müpát 360 fokos felvételben bemutató film - mondta el a vezérigazgató, aki hozzáfűzte azt is: az új évadban 14 különböző sorozattal és bérlettípussal várják a közönséget.