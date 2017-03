Gyász

Az utcán esett össze a Happy Gang énekese

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szombaton éjjel 45 éves korában szívelégtelenség miatt elhunyt Meggyes Roland "Mohaman", a kilencvenes évek egyik sikeres popegyüttese, a Happy Gang alapító tagja.

A zenész hosszú ideig küzdött drogproblémákkal, de végül sikerült megszabadulnia tőlük.

"Teljesen tiszta volt, ez fontos. Egyszer csak összeesett az utcán. Nagyon közeli még a tragédia, most búcsúzom el tőle. Nem tudunk még semmit a temetésről, mindenkitől türelmet kérünk" - mondta a Blikknek nyilatkozva Maruzsi László, Mohaman nevelőapja.

A Happy Gang énekeséről halála után több hazai híresség is megemlékezett a közösségi oldalán.