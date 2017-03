93 éves volt

Meghalt Paula Fox amerikai regényíró

Kilencvenhárom éves korában meghalt Paula Fox amerikai regényíró, aki saját életéből merítve írt történeteket veszteségről és elhagyatottságról gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.



Paula Fox március 1-jén halt meg egy brooklyni kórházban, az otthona közelében, halálának hírét azonban csak a hét végén erősítette meg a lánya, Linda Carroll-Barraud – írta a The New York Times internetes oldala.

Paula Fox (Fotó: Getty)

Pályafutása során fél tucat regényt írt felnőtteknek és húsznál is több könyvet gyerekeknek. Történeteinek szereplői komplex, független és gyakran zárkózott figurák.



Felnőtteknek szánt írásai közül az 1970-ben megjelent Desperate Characters a leghíresebb. A széthulló házasságról szóló történetből egy évvel később film is készült azonos - magyarul Hova tűnt szép napok - címmel Shirley MacLaine és Kenneth Mars főszereplésével.



Fox 1974-ben megkapta a gyermekirodalom Pulitzer-díjaként emlegetett Newbery-érmet a The Slave Dancer című regényéért, amelynek középpontjában a 19. századi transzatlanti rabszolga-kereskedelem áll.



Az írónő két memoárban mesélt hányattatott gyermekkoráról és fiatal felnőtt éveiről.



A Manhattanben született Fox számos képeskönyvet és verset is írt kisgyerekeknek, valamint a középiskolás olvasóknak. Magyarországon Majomsziget címmel jelent meg regénye egy hányatott sorsú kiskamasz fiúról, aki kénytelen egy hajléktalanszállásra költözni.