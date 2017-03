Fotó

Fotókiállítás nyílt Václav Havelről Budapesten

Fotókiállítás nyílt Václav Havel cseh köztársasági elnökről és világhírű íróról a Budavári Városháza aulájában.

Fotó: vaclavhavellibrary.org

Alan Pajer fotógyűjteménye a cseh köztársasági elnökhöz fűződő barátságának és személyes benyomásainak lenyomata. A vándorkiállítás idén Európa számos nagyvárosát bejárja, Prága és Pozsony után látható most Budapesten.

Václav Havel (1936-2011) Csehszlovákia rendszerváltásának szimbóluma. A fiatal cseh író 1968-ban szót emelt hazája megszállása ellen, majd egyik megfogalmazója és aláírója volt az emberi jogok megsértése miatt tiltakozó Charta '77 politikai nyilatkozatnak, amiért ötévi börtönbüntetést kapott..

A politikus Csehszlovákia utolsó, és egyben Csehország első köztársasági elnöke is volt, a Visegrádi négyek egyik alapítója. Tavaly lett volna 80 éves, ebből az alkalomból Prága I. kerülete készített vándorkiállítást Alan Pajer fotográfus, Václav Havel közeli barátjának különleges atmoszférájú képeiből - olvasható a közleményben.

A válogatott anyag kordokumentum is egyben, amely bemutatja az 1989-es "bársonyos forradalom" idején a prágai Vencel téri tüntetést, Csehszlovákia megválasztott elnökének első munkanapját vagy a rendszerváltás utáni első külföldi vendég, George Bush prágai látogatását is.

A fényképek nem csupán neves külföldi politikusokkal - köztük Lech Walesával, a Clinton házaspárral, a cseh származású amerikai külügyminiszterrel, Madeleine Albrighttal, Mihail Gorbacsovval, Margaret Thatcherrel és Helmuth Kohllal - történt találkozásokat rögzítik, hanem az érzelmeket és ösztönös reakciókat is, amelyek Havel elnök arcán tükröződnek.

A diplomáciai megbeszéléseken túl Alan Pajer számos olyan pillanatot is megörökített, ahol a cseh elnök a megszokottnál lazábban beszélgetett ismert művészekkel, például a Rolling Stones együttes tagjaival vagy Stevie Wonderrel. Néhány fotón magánemberként, igazi prágai polgárként is láthatja a közönség.

A tárlatot péntek este Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere, Oldrich Lomecky, Prága első kerületének polgármestere és Alan Pajer fotográfus közösen nyitották meg. A Magyarországon első ízben bemutatott felvételeket április 9-ig ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők - olvasható a közleményben.