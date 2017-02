Zene

Március 15. - A Csík Zenekar ünnepi koncertet ad a Müpában

Számos vendéggel, köztük a Vivace Kamarazenekarral ad koncertet március 15. alkalmából a Csík Zenekar. A Kossuth-díjas formáció a nemzeti ünnep előtt négy nappal, március 11-én szombaton lép fel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, Magyarország az én hazám címmel. 2017.02.28 23:30 MTI

Fotó: MTI

"Azért választottam ezt a címet, mert sokszor vetődik fel a hétköznapi életben, kinek mennyire hazája Magyarország, kinek mennyire érdeke itt lenni, miért fontos tisztességgel és becsülettel élni ezen a helyen. Fontosnak tartom, hogy az egészséges nemzeti öntudat ott legyen az emberekben. Ha ehhez hozzá tudunk járulni valamelyest a koncertünkkel, már érdemes volt" - mondta Csík János, a Csík Zenekar alapítója, vezetője.

A hegedűs, énekes nagyon szereti a klasszikus muzsikát és korábban már készítettek néhány felvételt a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Vivace Kamarazenekarral. "Sajnos nagyon ritkán fordul elő, hogy közösen tudunk élőben fellépni, a nemzeti ünnep alkalmából összeállt mostani est viszont kiváló lehetőség lesz erre".

A közös produkció egyik eleme kalotaszegi hajnali és verbunk dallamokra épül, ami az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz is köthető. A művet Lukács Miklós cimbalomművész írta, és Suite címmel szerepelt a Csík Zenekar hat évvel ezelőtt megjelent Lélekképek című lemezén.

A koncert másik különlegessége, hogy az együttes előadja Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója Fohász című szerzeményét, amely a székelyek ellen a 18. században elkövetett tömeggyilkosság, a madéfalvi veszedelem kapcsán született népdal alapján íródott.

Csík elmondta, hogy a koncert mintegy fele fog a nemzeti ünnepről szólni, a műsorban például katonadalok is szerepelni fognak. A második részben saját repertoárjából, a közönség által ismert és kedvelt dalokból csemegézik a zenekar.

Márciusban több koncerten fellép velük Kiss Tibor, a Quimby együttes frontembere. A Csík Zenekar a népszerű rockcsapat slágerét, a Most múlik pontosant és több más Quimby-dalt (például a Fekete l'amoure-t és a Tébolydát) dolgozta fel az elmúlt években.

A Csík Zenekar jövőre ünnepli 30. születésnapját, az idei év részben a jubileumra felkészülés jegyében is zajlik.

"Bőgősünk, Bartók József találta ki, hogy dolgozzuk fel zeneileg a magyarság tömeges kivándorlását, ami a 20. század elején történt. Ebben benne lenne az amerikai és a magyar népzene, táncosok, de akár könnyűzene is. Jó lenne, ha év végére, a szokásos Syma-csarnokbeli koncertünkre ebből már összeállna valami. A koncepció egybevág azzal a korábbi elhatározásunkkal, hogy szorosabbra akarjuk fűzni a kapcsolatot Ferenczi Györggyel és a Rackajammel, Gyuriék jó néhány éve foglalkoznak az amerikai és a magyar népzene vegyítésével" - mondta végül Csík János az MTI-nek.