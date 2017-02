Kultúra

Sony World Photography Awards - Hlinka Zsolt fotós munkája a legjobbak közt

A legjobbak közé választotta Hlinka Zsolt Városi Szimmetria (Urban Symmetry) elnevezésű sorozatát kedden az idei Sony World Photography Awards szakmai zsűrije; a magyar fotós munkája így a világ 10 legjobbja közé került a Professzionális Építészet kategóriában. 2017.03.01 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei fotóversenyre 183 országból összesen több mint 227 ezer nevezés érkezett. A nyeremények között a Sony legújabb digitális képalkotó eszközei, a díjátadóra szóló utazás és a 25 ezer dolláros fődíj is szerepel. A nyertesek névsorát az április 20-i londoni díjátadón hirdetik ki.



Hlinka Zsolt az egyedüli magyar fotográfus, akinek a munkáját a legjobb 10 közé sorolták a kedden bejelentett Professzionális, Nyílt, Ifjúsági és Diák Fókusz kategóriákban. A zsűri további négy magyar fotós munkáját emelte ki a többi pályamunka közül: kategóriájukban a legjobb 50 helyezett közé kerültek.



A Professzionális kategória szakmai zsűrije a legjobb, 5-10 képből álló portfóliókat választotta ki, amelyek a kortárs fotóművészetet leginkább reprezentálják. Hlinka Zsolt Városi Szimmetria elnevezésű fotósorozata a Duna partján elhelyezkedő épületeket mutatja be.



A művész természetes környezetükből kiragadta az épületeket, és olyan tónusokkal helyezte semleges háttérre, amellyel az egymástól független építmények egyedi karaktereit hangsúlyozza. Közelebbről nézve felfedezhetjük, hogy a képek nem a valóság pontos másolatai, inkább az épületek tükröződései, ezáltal tökéletes szimmetriát alakítanak ki a fotón.



A sorozat teljesen lenyűgözte a zsűrit azzal, hogy az építész fotográfia jellegzetes motívumait különleges interpretációban ábrázolja - írják a Sony közleményében.

"Nagyon boldog vagyok, mivel most nyújtottam be először pályázatot, ráadásul a díjnyertes képsorozat a kedvenc munkám" - idézi a közlemény Hlinka Zsolt szavait.



A magyar fotós most a Professzionális Építész kategória, valamint a legnagyobb elismerést jelentő Sony World Photography Awards Az Év Fotográfusa díjáért áll versenyben.



Hlinka Zsolt munkáit Londonban, a Sony World Photography Awards és Martin Parr - 2017 kiállításon is bemutatják április 21. és május 7. között a többi kiválasztott, elismert és nyertes alkotással együtt.



A zsűri által szintén elismert, a Nyílt kategóriában pályázó négy magyar fotós munkáit a világ legjobb 50 alkotása közé sorolták. Ilyés Zalán (Székelyudvarhely) a Portré kategóriában; Csoboth Dina (Budapest, Londonban él) a Digitális Manipulált Fotók és Portré kategóriában; Csákvári Péter (Oroszlány, Budapesten él) Csendélet kategóriában; Kercz Tibor (Érd) Mozgás és Vadvilág kategóriában kapott elismerést.



A World Photography Organisation 2017-ben fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a Sony World Photography Awards-on névadó szponzorával, a Sony-val, amellyel partneri együttműködése szintén tíz éve tart.



A fotóverseny minden évben a legjobb kortárs fotográfusok munkásságát ismeri el az előző évben készített, és a fotópályázat négy kategóriájába - Professzionális, Nyílt, Ifjúsági és Diák Fókusz - beküldött pályázatok értékelésével.



A versenyen 49 nemzet képviselteti magát. A négy kategória mindegyikét anonim módon értékelik nemzetközileg elismert szakemberek, akiket a World Photography Organisation választ ki. További információk a versenyről itt érhetők el.