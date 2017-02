Az alkotók tehetsége és a történet univerzális üzenete miatt kapott Oscart a Mindenki

Oscar-díj

Deák Kristóf filmje a világ bármelyik pontján érthető és olyan, mindenki által átélhető érzelmekről mesél, amely még az amerikai akadémia tagságát is képes volt megszólítani. 2017.02.27 22:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az alkotók tehetsége mellett a történet univerzális üzenetének köszönhető, hogy Deák Kristóf Mindenki című filmje elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó Oscar-díjat vasárnap este Los Angelesben - hangsúlyozta Hegedűs Bálint, a Nemzeti Filmalap forgatókönyv-fejlesztési igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő esti adásában.



Deák Kristóf filmje a világ bármelyik pontján érthető és olyan, mindenki által átélhető érzelmekről mesél, amely képes volt megszólítani az amerikai akadémia tagságát - hívta fel a figyelmet Hegedűs Bálint. Hozzátette: ez a szép történet a gyerekeknek és a felnőttek egyaránt tanulságul szolgálhat.



Elmondta, hogy a Mindenki, amely kis költségvetésből valósult meg, egy nagyon végiggondolt munka. "Az is hozzájárult az alkotás sikeréhez, hogy minden elemében film volt. Film volt a történetében, a vizualitásában és az alakításokban is" - hangoztatta Hegedűs Bálint.



A magyar film az elmúlt években eladható termékké, üzletté vált. "A világban létezik olyan, hogy magyar film, a magyar film aranykorát éli. Olyan univerzális történeteket tudunk elmesélni, amelyek mindenhol működnek és ez a kettő érdekessé tehet minket a nagyvilág és a forgalmazók, fesztiválok számára is" - hangsúlyozta hozzátéve, hogy a magyar alkotók sikerei építik egymást, és aki most vág bele egy új film tervezésébe, biztos lehet abban, hogy megkülönböztetett figyelemmel várják alkotását a világban.

Hegedűs Bálint szerint a magyar filmgyártásban pár éve létrejött fordulatnak köszönhetően az alkotók méltóbb körülményeket kapnak ahhoz, hogy filmjüket elkészítsék.



Emlékeztetett arra, hogy az új rendszer megalapítását kezdetben sokan bizalmatlanul fogadták. Később azonban kiderült: a finanszírozó szervezetek is abban érdekeltek, hogy színvonalas alkotások szülessenek. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a forgatókönyv-fejlesztésekre. A pályázók, akik támogatást kapnak erre, egy olyan többlépcsős folyamatban vesznek részt, amelyben dramaturgok és forgatókönyvírók észrevételeikkel segítik, hogy a történet még érdekesebb, átélhetőbb legyen.



"Az új rendszer egyik nagy előnye, hogy az alkotók sokkal inkább átgondolt forgatókönyvekkel lépnek a nézők elé" - hangsúlyozta.