36 éves volt, meghalt a Game of Thrones óriása

Szombaton meghalt a Trónok harca című nagysikerű sorozat harcos északi óriása, Óriás Mag. A félelmetes karaktert alakító brit színész, Neil Fingleton valóban magas volt: 230 centiméterével kiérdemelte a legmagasabb brit címet is. A kosárlabdázóból lett színész szívelégtelenségben hunyt el, mindössze 36 éves volt.

