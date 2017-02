Elismerés

Oscar-díj - A vasárnapi gála előtt csak ketten tudják a világon, kik kapják a díjakat - de miért?

Ők azok, akik megszámolják és összesítik az amerikai filmakadémia tagjainak leadott szavazatait, és megállapítják, hogy a 24 kategóriában ki kapja az Oscart. 2017.02.24 18:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vasárnapi Oscar-díjátadó gála előtt mindössze két ember van a világon, aki már tudja, hogy kik lesznek a díjazottak, de semmi kincsért sem árulnák el.



Valószínűleg senki sem hallott még Martha Ruizról és Brian Cullinanról, nem szerepelnek a magazinok címlapján és nem forgattak Hollywoodban, mégis ők az Oscar-díjátadó legfontosabb személyei. Ugyanis ők azok, akik megszámolják és összesítik az amerikai filmakadémia tagjainak leadott szavazatait, és megállapítják, hogy a 24 kategóriában ki kapja az Oscart.



Az Oscar-estén ők már a vendégek előtt végigvonulnak a Dolby Színház előtti vörös szőnyegen, mindketten aktatáskát visznek, a táskákban mindkettejüknél ott lesz egy-egy szett a győztesek nevét tartalmazó borítékokból.



"Megkérdezték tőlem, hogy mit élvezek a legjobban az egészből: hát azt, amikor a kocsival a színházhoz hajtok, mert olyan izgalmas, hogy mindenki csak találgatja, hogy kik lesznek a győztesek, de persze én addigra már pontosan tudom" - idézte a BBC News Ruizt.



Ruiz és Cullinan - a PwC vállalat partnerei - azonnal megkezdték a voksok számlálását, ahogy kedden a szavazás lezárult. A győzteseket a filmakadémia hétezer tagja választja ki, akik postai úton vagy elektronikus formában küldték be szavazólapjaikat. A legtöbben manapság már az utóbbit választják - mondta el Ruiz.



Bár 24 kategória győzteseit kell megállapítaniuk, a szavazatszámlálás teljesen manuálisan történik, nem használnak számítógépet. "Ahogy a szavazás lezárul, mindent kinyomtatunk, és kezdődik a manuális eljárás. Ennek számos oka van: egyebek mellett biztosak akarunk lenni, hogy az eredmények sem egy rendszerben, sem egy számítógépen nem maradnak benne" - magyarázta Ruiz.



A számolásban három-négy kollégája is segít Ruiznak és Cullinannak, ám ők csak részadatokat számolnak, az összesítést, amit többször is átszámolnak, csak a két megbízott végezheti.