Oscar-díj: már az utolsó simításokat végzik

2017.02.25 02:30 MTI

A 274 méter hosszú és 10 méter széles szőnyeg valójában nem piros, hanem burgundi vörös, mert a televízióban így lesz igazán szép piros árnyalata - mondta az APA osztrák hírügynökségnek Lauren Selman, a 89. Oscar-ceremónia egyik producere.

A szőnyeget szerdán terítették le az amúgy rendkívül forgalmas Hollywood Boulevardon. A szőnyeget 1992 óta az American Turf and Carpet nevű cég készíti, Georgia államban gyártják nejlonból.



A gálára idén 744 médium akarta akkreditáltatni magát, de a szigorú szabályok értelmében háromnegyedüket elutasították. Az amerikai filmakadémia díjátadóját a 25. alkalom, vagyis 1953 óta közvetítik a televízióban, idén a világ több mint kétszáz országában. A sugárzási jog 1976 óta az ABC amerikai csatornáé. Tavaly 34,4 millióan nézték a közvetítést az Egyesült Államokban, ami a harmadik legalacsonyabb nézettség volt a show történetében.



A 3300 férőhelyes Dolby Színház környékét már napokkal ezelőtt lezárták. A biztonsági intézkedéseket idén is szigorúan titokban tartják, a sajtó képviselői nem léphetnek be a biztonsági zónába, a szervezők és munkatársaik pedig nem beszélhetnek az óvintézkedésekről, csak annyit közölhettek, hogy idén a szokásosnál is komolyabban veszik a biztonságot.



A gála előkészületei olajozottan zajlanak, kapkodásnak nyoma sincs. A munkások gondos munkával illesztik össze a szőnyeget és az azt díszítő arany színű Oscar-szobrokat a Dolby színház bejáratánál. Mintegy 270-en serénykednek azon, hogy minden rendben menjen. A vörös szőnyeg mentén felállított tribünön 735 filmrajongó foglalhat helyet.



Az előrejelzések szerint esőre kell számítani a díjátadó napján, de a szervezők erre is gondoltak, idén is rendelkezésre áll egy átlátszó műanyag tető, hogy védje a hírességeket és a vörös szőnyeges bevonulásról tudósító több mint ezer újságírót, technikust, kameramant.



A szavazás már véget ért, az amerikai filmakadémia mintegy 6700 tagjának helyi idő szerint kedd estig kellett visszaküldenie voksait postán vagy interneten. A határidő lejárta után beérkező szavazatokat nem fogadják el. A voksokat a PricewaterhouseCoopers munkatársai számolják össze, a végeredményt csak a könyvvizsgáló cég két munkatársa ismeri. A 24 kategória győzteseinek nevét boríték rejti, amelyeket egyenesen a vasárnapi gálára visznek.



Idén a Kaliforniai álom a ceremónia legnagyobb esélyese, a musical 14 jelölést kapott. A legjobb rövidfilmek között Deák Kristóf Mindenki című alkotása is versenyben van a legrangosabb hollywoodi elismerésért.