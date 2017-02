Sztárhírek

Pápai Joci már 13 éve nem alszik együtt a feleségével

Fotó: MTI

Pápai Joci már 13 éve nem alszik együtt a feleségével - írja a Story magazin A Dal 2017 nyertesének most minden idejét elviszi az Eurovíziós Dalfesztiválra való felkészülés, de már hosszú évek óta keményen dolgozik - ez az oka annak is, hogy ő és a felesége külön ágyban alszanak.

"Mióta megszülettek a gyerekek, nem alszunk együtt a feleségemmel. Lehet, hogy már nem is tudnám megszokni, hogy éjszaka mellettem fekszik. Ő a kicsikkel aludt, engem pedig hagyott a másik szobában pihenni, aztán az életritmusunk is más" - mondta az énekes.