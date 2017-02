Kezdődik a mohácsi busójárás

1300 jelmezes űzi el a telet

A Maszkot ölt apraja-nagyja című farsangi készülődéssel megkezdődik ma a mohácsi busójárás, amelyen hat napon át minden eddiginél több, mintegy 1300 jelmezes űzi a telet a Duna-parti városban. 2017.02.23 08:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A busójárás ideje alatt 33 helyszínen reggeltől estig csaknem nyolcvan programra várják az érdeklődőket. Csütörtökön az egész napos farsangi forgatagot követően 17 órától az Alma együttes ad koncertet a Széchenyi téri Ifjúsági Centrumban.



A húshagyó keddi főtéri koporsóégetéssel záruló programsorozatban lesz jubileumi dudástalálkozó, népdaléneklési verseny, többféle táncház és számos néptáncelőadás, sokacbál, busólakodalmas, koncert, maszkfaragó foglalkozás és kiállítás neves művészek által készített busóálarcokból – közölték a szervezők az MTI-vel.

Egy busó a mohácsi busójáráson (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Az UNESCO szellemi kulturális örökségi listáján is szereplő népszokást felelevenítő idei rendezvényen 45 busócsoport 1150 busója és 150 egyéb maskarása vesz részt, a kiemelt programokra legalább 80-100 ezer embert várnak.



A látogatók tájékozódását idén is okostelefonra letölthető, ingyenes alkalmazás is segíti. Az először a tavalyi busójáráson használt applikáció ide kattintva érhető el.



Az alkalmazás napi bontásban tartalmazza a rendezvénysorozat összes programját, navigációs részlege segít a látogatóknak a helyszínek megközelítésében és megjeleníti a használója közelében található programokat is.



A sokacok messze földön híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a mohácsi sokacok furfangos ősei a török megszállás elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek. Álruhákat öltve tértek vissza a folyón átkelve és rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból.



Az idei rendezvény részletes programja itt olvasható.