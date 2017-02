Műkincs

Nyolc év börtönbüntetést szabtak ki az évtized leglátványosabb múzeumi lopásáért

Nyolc év börtönbüntetésre ítélték hétfőn az elmúlt évek egyik leglátványosabb párizsi múzeumi lopásának elkövetőjét, aki 2010-ben öt festményt, köztük egy Matisse-t és egy Picassót vitt el a Modern Művészetek Múzeumából. 2017.02.20 19:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két társát hét, illetve hat évre ítélték, és mindhármukat közösen a kárnak megfelelő 104 millió eurós (32 milliárd forint) kártérítés megfizetésére is kötelezték a múzeumnak, miután a festmények egyelőre nem kerültek elő.



Az eltulajdonított képek: Picasso - Galamb borsóval; Matisse - La pastorale; Braque - Olajfa Estaque közelében; Modigliani - Nő legyezővel; Léger - Csendélet gyertyákkal. A legértékesebbnek a kubista Picasso-mű számít, értékét 23 millió euróra taksálják.



A lopást a 2010. május 20-án a reggeli nyitáskor, helyi idő szerint tíz perccel 7 óra előtt fedezték fel a Szajna partján, az Eiffel-toronnyal átellenben fekvő múzeumban. Egy videofelvételen egyetlen ember látszik, amint egy ablakon át behatol a múzeumba, és onnan elviszi a festményeket. A riasztóberendezés a lopás időpontjában hatástalanítva volt, és jóllehet éjjel három őr is szolgálatban volt az épületben, ők nem láttak semmit.



A legsúlyosabb büntetést a pókemberként elhíresült 49 éves Vjeran Tomic kapta, a nyolc év letöltendő szabadságvesztés mellett 200 ezer euró pénzbírságot is be kell fizetnie.



A bíróság kiemelte, hogy egy olyan visszaeső bűnözőről van szó, aki a "munkájának" tekinti a lopást. Ügyvédje, David Olivier Kaminski viszont arra emlékeztetett a perben, hogy Vjeran Tomic egyszerűen kihasználta a múzeum biztonsági rendszerének a hibáit, a riasztóberendezések ugyanis hónapok óta nem működtek. A horvát származású, párizsi lakosú férfit már 14-szer ítélték el műkincslopásért.



Egyik társát, Jean-Michel Corvez műkereskedőt hét év börtönbüntetésre és 150 ezer euró pénzbírságra ítélték, valamint eltiltották a műkereskedői hivatástól, és elkobozták a teljes vagyonát. A bíróság úgy látta, hogy ő vezényelte le a képrablást egy ismeretlen, állítólagos szaúdi megrendelő megbízásából, jóllehet a perben végig kisebbíteni próbálta a szerepét.



A 40 éves, órás foglalkozású Yonathan Birn a harmadik elítélt. Ő először megtartotta magának az ellopott Modigliani-képet, mert "beleszeretett", majd utóbb mégis megszabadult tőle a többi képpel együtt, amelyeket a műkereskedő nála rejtett el. Őt hat hónap szabadságvesztésre és 150 ezer eurós pénzbüntetésre ítélték.