Dal 2017

Bunda volt a Dal 2017?

Pápai Joci és az Origo című dal nyerte A Dal 2017 című showműsort, így ő képviselheti Magyarországot májusban az Eurovíziós Dalfesztiválon. A győzelem híre azonban már előbb megjelent, mint ahogy kimondták volna? 2017.02.20 06:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bár szombaton késő este volt a Dal 2017 döntője, még délutáni dátummal jelent meg egy cikk az interneten Pápai Joci győzelméről.

Olvasók vették észre hogy a kemma.hu-n idő előtt megjelent, hogy ki nyerte a dal 2017-et. A Kemma.hu Facebook-oldalán ezt cáfolja. Azt állítják, mindössze annyi történt, hogy akkor kezdték el írni a cikket. Bíztak benne, hogy Joci nyeri meg, mivel abban a megyében él, kiemelten figyeltek rá, de nem tudták előre az eredményeket.

Így reagált a lap





Bal oldalon a posztolók képernyőmentése, jobb oldalon a módosított cikk.

A cikk dátumát ezt követően módosították, amit azonnal meg is reklamáltak a kemma.hu olvasói.

Az olvasók azonban nem hisznek a lapnak

A kemma.hu ezzel nagyon kellemetlen helyzetbe hozta magát, az olvasók szerint ugyanis Pápai Joci és dala sem érdemelte meg volna a győzelmet, márpedig a verseny szerint a közönség juttatta őt a dobogó tetejére.



Ugyanis a finalista dalok - Pápai Joci előadásában az Origo, Zävodi + Berkes Olivértől a #háttérzaj, Kanizsa Ginától a Fall Like Rain és Radics Gigitől a See It Through - közül a tévénézők választották ki a nyertest.



Azzal, hogy Pápai Joci és az Origo című dal nyerte A Dal 2017 című showműsort szombaton Budapesten, így ő képviselheti Magyarországot május 9. és 13. között Kijevben, az Eurovíziós Dalfesztiválon.