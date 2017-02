Programajánló

Ticciati vezényletével ad koncertet a Budapesti Fesztiválzenekar

Robin Ticciati vezényletével ad koncertet a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) február 24-én, 25-én és 27-én a Müpában, valamint február 27-én a Várkert Bazárban.

A Müpában Richard Wagner Lohengrinjének előjátéka, Anton Bruckner VI. (A-dúr) szimfóniája és Richard Strauss II. (Esz-dúr) kürtversenye hangzik el Radovan Vlatkovic kürtszólista közreműködésével.



A Várkert Bazár ad otthont a BFZ Midnight Music koncertjének, amelyen Bruckner VI. szimfóniáját játsszák február 27-én, éjjel fél 12-től. A hallgatóság a klasszikus zene szépségein túl rövid, értő, szórakoztató műismertetéseket is kap - közölte a zenekar az MTI-vel.



Wagner 1848-ban fejezte be Lohengrin című operáját. A művet megelőző, mintegy tízperces zenekari darabot ő maga nevezte előjátéknak, amely - ellentétben a kor szokásos, az opera témáit felsorakoztató nyitányaival - csupán egy momentumot emel ki a cselekményből.



Richard Strauss gyermekfejjel írta első kürtkompozícióit apja, Franz Strauss, a Bajor Királyi Operaház kürtművésze számára. Az I. kürtversenyt 1942-ben követte a második, amely a művész késő romantikus hangját idézi fel.



A VI. szimfónia a Bruckner-életmű legmerészebb és legritkábban játszott szimfóniája. Nehézsége miatt 1881-es befejezése után a bécsi filharmonikusok nem is vállalkoztak a teljes mű eljátszására, az 1883-as bemutató koncerten csak a két középtétel szólalt meg. A teljes szimfónia csak Bruckner halála után, 1899-ben hangzott el a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában, Gustav Mahler dirigálásával.