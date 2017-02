Sztárhírek

Rékasit és Pellert is zaklatta a megszállott rajongó

Több hírességet - köztük Janza Katát, Alföldi Róbertet, Rékasi Károlyt és Peller Károlyt is komolyan zaklatta egy fiatal rajongójuk - írja a Blikk.

A fiatal nő állítólag nem nagyon válogatott az eszközökben, ha arról volt szó, hogy közel kerüljön kedvenc sztárjaihoz. Janzát és Alföldit furcsa üzenetekkel borította ki, Peller Károly esetében pedig odáig ment, hogy egy este az operettszínész házánál is megjelent - természetesen hívatlanul.

"Egyik éjjel viszonylag későn értem haza. Teljes nyugalommal nyitottam a kaput, beléptem, és ekkor megreccsent egy ág, és valaki rám köszönt. Ott állt a sötétben a kertemben. Minden átfutott a fejemen, megijedtem, amikor megszólalt, az életem lepörgött, aztán közölte, hogy ő az" - mesélte a lapnak Peller Károly, aki ezután zaklatásért és magánlaksértésért feljelentette a nőt, aki ellen távoltartási végzés is született.

"Igazán sajnálatra méltó nő, leginkább egy orvos segíthetne neki. Ezúton is kérem a hozzátartozóit, hogy ha tudják, vigyék el orvoshoz! Zavart, káoszban élő elme" - nyilatkozta még korábban a Borsnak Rékasi Károly is, akinek szintén része volt a zaklatásban.