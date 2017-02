Kultúra

Adele tarolt a Grammy-díjátadón

Adele 25 című dala kapta az év felvételének járó elismerést az 59. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben. Jelölt volt még Beyoncé – Formation, Lukas Graham – 7 Years, Rihanna és Drake – Work, valamint a Twenty One Pilots – Stressed Out című szerzeménye.



Adele 25 című lemeze kapta az év albumának járó elismerést is. A kategória jelöltjei között volt még a Beyoncé – Lemonade, Justin Bieber – Purpose, Drake – Views, Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth című szerzeménye.

Adele (Fotó: EPA/Paul Buck)

Adele (Adele Adkins és Greg Kurstin) Hello című slágere kapta az év dalának járó elismerést az 59. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.



Jelöltek voltak még: Beyoncé – Formation (dalszerzők: Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles és Michael L. Williams II), Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Mike Posner), Justin Bieber – Love Yourself (Justin Bieber, Benjamin Levin és Ed Sheeran), Lukas Graham – 7 Years (Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard és Morten Ristorp).



Az év albuma, az év felvétele és az év legkiemelkedőbb új előadója mellett ez a legfontosabb kategória, amelyben kiosztják az amerikai zenei szakma legrangosabb elismerését.