BAFTA 2017 - A Saul fia nyerte a legjobb idegen nyelvű film díját

A Saul fia nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztóján. 2017.02.13 06:59 MTI

A többi kategóriában a Kaliforniai álom (La La Land) vitte el a fődíjak zömét.



Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása a Dheepan - Egy menekült történte című francia filmdrámával, Pedro Almodóvar Julieta című filmjével, a Mustang című francia-német-török drámával és a Toni Erdmann című német-osztrák vígjátékkal volt versenyben az e kategóriában odaítélt BAFTA-díjért.



A díjat a legpatinásabb londoni rendezvénycsarnokban, a Royal Albert Hallban adták át a hétfő hajnalba nyúló többórás gálán, Vilmos herceg, a brit trón várományosa és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében.



Nemes Jeles László rövid időn belül másodszor részesült magas brit filmművészeti elismerésben: január végén a Londoni Kritikusok Köre neki ítélte a legjobb rendező díját a holokausztdrámáért.



A BAFTA-díjakat a szakma általában jó Oscar-előrejelzőnek tekinti, ám a Saul fia esetében fordított a sorrend, a film ugyanis már tavaly Oscar-díjas lett.



Nemes Jeles László a BAFTA-díj átvétele után rövid beszédben mondott köszönetet Röhrig Gézának, a film főszereplőjének, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémiának, és kijelentette: a díjátadó gála is nagyszerű alkalmat nyújtott arra, hogy az alkotók ismét találkozhassanak a brit közönséggel.



A filmet tavaly tavasszal mutatták be az Egyesült Királyságban.



A vasárnap esti BAFTA-díjátadó fő nyertese a Kaliforniai álom című musical volt. A Ryan Gosling és Emma Stone főszereplésével készült alkotást 11 kategóriában jelölték, és ezek közül el is nyerte a legjobb filmnek, a legjobb rendezőnek (Damien Chazelle), a legjobb női főszereplőnek (Emma Stone), a legjobb eredeti filmzenének (Justin Hurwitz) és a legjobb fényképezésnek (Linus Sandgren) járó elismerést.



A legjobb filmnek járó idei BAFTA-díjért az alkotás az Én, Daniel Blake című drámával, valamint A régi város, az Érkezés és a Holdfény című filmekkel volt versenyben.



A Kaliforniai álom a legjobb férfi főszereplő díjáért is versengett, ám ebben a kategóriában Ryan Gosling helyett Casey Afflecket szólították a pódiumra A régi város (Manchester by the Sea) című alkotásban nyújtott alakításáért.



A Kaliforniai álom a múlt havi hollywoodi Golden Globe-díjátadón mind a hét jelölését megnyerte, ezzel rekordot ért el.