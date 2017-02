Berlinale

Havas Ágnes: nagy szeretettel fogadták Berlinben Enyedi Ildikó új filmjét

A 18 év után új nagyjátékfilmmel visszatérő Enyedi Ildikó munkáját nemcsak a közönség és a kritika fogadta elismerően. 2017.02.13 06:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nagy szeretettel fogadta a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) közönsége a magyar versenyfilmet, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotását - mondta a közmédiának a német fővárosban Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.



A Berlinalén szereplő magyar alkotók tiszteletére rendezett fogadáson adott nyilatkozatában Havas Ágnes kiemelte, hogy nagy tekintélyt, komoly presztízst jelent a meghívás a legjobb filmek járó Arany Medvéért és a különböző alkotói kategóriákban odaítélt Ezüst Medvékért versenyző alkotások mezőnyébe.



A 18 év után új nagyjátékfilmmel visszatérő Enyedi Ildikó munkáját nemcsak a közönség és a kritika fogadta elismerően. A fesztivál igazgatója, Dieter Kosslick a világpremieren "gratulált és azt mondta, hogy ez a film remek befektetés volt" - emelte ki a filmalap vezetője.



Mint mondta, az Oscar-díjjal kitüntetett Saul fia sikere "fölfelé húzza a magyar filmet", és az alkotók így "érzik, hogy el tudnak jutni akár a Berlinale színpadáig is".



A magyar filmművészet "nagyon jó éveit éljük, és büszke vagyok arra, hogy ez a Magyar Nemzeti Filmalap időszakában történik" - mondta Havas Ágnes a szombat esti fogadáson, rámutatva, hogy az idén is van Oscar-jelölt magyar alkotás, Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. A február 19-ig tartó szemlén 399 filmet mutatnak be. A nagyjátékfilmes mezőnyben Enyedi Ildikó alkotásával együtt 18 munka versenyez a díjakért.



Több más magyar alkotás is szerepel a Berlinalén. A szerzői filmek és innovatív zsánerfilmek legújabb tendenciáit felvonultató Panoráma szekcióban tartják Török Ferenc 1945 című történelmi filmjének európai premierjét. A Generation elnevezésű szekcióba meghívást kapott Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmje, Máté Bori The Headless Appearance című kétperces absztrakt filmje pedig a fesztivállal párhuzamosan futó Kritikusok Hete válogatásába került be.



A szemlét számos program kíséri, ezek közül hagyományosan az Európai Filmvásár a legjelentősebb, amelyen az idén is részt vesz a Magyar Nemzeti Filmalap.