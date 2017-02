Rekonstrukció

Az év végére megújul a Szépművészeti Múzeum épülete

Az év végére befejeződik a Szépművészeti Múzeum átfogó rekonstrukciója, a látogatók előtt pedig - a műtárgyak visszaköltöztetése után - 2018 őszén nyílik meg a megújult épület.

MTI/Balogh Zoltán

A Liget Budapest projekt keretében zajló felújítás központi eleme a háborús sérülések miatt a közönség elől 70 éve elzárt Román csarnok rekonstrukciója, de más, az elmúlt évtizedekben raktárként használt történelmi kiállítóterek is újra betölthetik majd eredeti funkciójukat - közölte a múzeum pénteki sajtóbejárásán Baán László főigazgató.



Mint emlékeztetett, a 2. világháborúban bombatalálatot kapott Román csarnok az utóbbi évekig raktárként működött, a csaknem 900 négyzetméteres teremben tárolták a Régi Képtár festményeinek egy részét, valamint a gyűjteményben őrzött gipszmásolatokat. A csarnokban most padlófűtést és klimatizálást építenek ki, miközben elvégzik a műemléki rekonstrukciót is.



A megújult Román csarnokot a tervek szerint már a Szépművészeti megnyitása előtt, 2018 tavaszán bemutatják a közönségnek - árulta el a főigazgató.



Kőszegi Antal főmérnök elmondása szerint a Román csarnok az úgynevezett freiburgi kapun át ismét az épület keresztirányú tengelyének része lesz, a Reneszánsz és a Barokk csarnokokkal együtt.



Baán László hangsúlyozta, hogy a csaknem 10 milliárd forintos beruházás keretében korszerűsítik az elavult fűtőrendszert, elvégzik a komplex akadálymentesítést, klimatizálják a kiállítóterek egy részét, valamint új kiállító- és közönségforgalmi tereket, korszerű restaurátor- és raktárműhelyeket alakítanak ki.

MTI/Balogh Zoltán

Mint hozzátette, új teherliftet építenek be, a felújított és szigetelt tetőre napelemeket és napkollektorokat helyeznek, valamint modern műtárgyszállítási folyósokat is kialakítanak.



A Szépművészeti átfogó felújítása 14 ezer négyzetmétert érint, ami az épület alapterületének mintegy 40 százaléka; a beruházásnak köszönhetően a Román csarnokkal együtt 2000 négyzetméterrel nő a kiállítóterek nagysága.



Több, az elmúlt évtizedekben raktárként használt történelmi kiállítótér is visszakapja eredeti funkcióját; ilyen például a hossztengely csarnoksorát záró Michelangelo terem, amelyet a hetvenes években vasbeton födémmel kettéosztottak, hogy a könyvelést elhelyezhessék.



Baán László beszámolója szerint nemcsak a kiállítóterek összterülete nő, de az épület jobban kiszolgálja majd a közönséget is: az áthelyezett Egyiptomi gyűjtemény helyén melegkonyhás étterem nyílik, drasztikusan megnövelik a ruhatárak kapacitását, és jelentősen nagyobb teret kap a múzeumpedagógia is.



Az épület 2018 őszétől a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 19. század előtti gyűjteményeiből rendezett új állandó kiállításnak, valamint időszaki tárlatoknak ad majd otthont - mondta el a főigazgató.