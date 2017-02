Gyász

Elbúcsúztatták Takács Klára operaénekest

Végső búcsút vettek Takács Klára operaénekestől csütörtökön a Magyar Állami Operaház előcsarnokában, a Liszt- és Kossuth-díjas művész január 21-én, 71. életévében hunyt el.

Nemcsak egy operaénekestől kell most búcsút venni, hanem egy olyan művésztől, aki kiváló muzsikus is volt - emlékezett beszédében Ókovács Szilveszter, a dalszínház igazgatója.

Hozzáfűzte, Takács Klára az opera mellett a vokális művészet más területein is kiemelkedő örökséget hagyott hátra, hiszen a kamarazene vagy az oratórium területén éppúgy a legmagasabb szinten volt képes működni.

