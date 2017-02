Elismerés

Nemzetközi Operadíjra jelölték Mundruczó Kornél rendezését

Nemzetközi Operadíjra jelölték Mundruczó Kornél legújabb operarendezését, Leos Janácek cseh zeneszerző Makropulosz-ügy művét, amelyet az antwerpeni Opera Vlaanderenben állított színpadra a magyar rendező.

Mundruczó Kornél munkája a legjobb új produkciók között esélyes az operavilág egyik legrangosabb díjára. Magyar rendező előadása először került a jelöltek közé a díj történetében - közölte az előadás kommunikációjával megbízott magyar ügynökség az MTI-vel szerdán.



A kategória jelöltjei között van még Philip Glass amerikai komponista Akhnaten című műve Phelim McDermott rendezésében (Angol Nemzeti Opera), Sosztakovics Kisvárosi Lady Macbeth című darabja Harry Kupfer rendezésében (Bajor Állami Operaház), Sosztakovics Az orr című műve, amelyet Barrie Kosky rendezett a londoni Királyi Operaházban, Kaija Saariaho finn zeneszerző L'amour de loin (Szerelem a távolból) című darabja Robert Lepage rendezésében (Metropolitan Operaház), valamint Verdi Giovanna d'Arco műve Saskia Boddekke és Peter Greenaway feldolgozásában (Teatro Regio di Parma).



A jelöltek listáját a legnevesebb nemzetközi operakritikusokból és intendánsokból álló grémium állítja össze, amelynek elnöke az Opera Magazine szerkesztője, John Allison. A kritikusok között van a The Sunday Times, a The Daily Telegraph, a The Times, a Financial Times, a The Australian, a kínai Opera magazin és az Opernwelt vezető zenekritikusa.



A díjakat május 7-én, a londoni Coliseumban adják át, többek között olyan kategóriákban, mint a legjobb kórus, a legjobb karmester, a legjobb díszlettervező, a legjobb rendező, legjobb női, férfi és fiatal énekes, a legjobb fesztivál. Díjazzák a legjobb operatársulatot és a legjobb felvételeket is, és átadják az Opera Magazine által szponzorált Olvasók díját is.



A Nemzetközi Operadíjat Harry Hyman brit mecénás alapította, patrónusai között van a világhírű spanyol tenor, Plácido Domingo.



A Makropulosz-ügy legközelebb 2018-ban, a brnói Janácek-fesztiválon lesz látható.