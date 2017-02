Berlinale

Enyedi Ildikó: egy film sorsát meghatározhatja, miként indul

Filmje széles közönségnek szól, ám a forgalmazás támogatására csak kevés forrásuk van, így azt remélik, a berlini szereplés segíthet a magyar közönségnek is megtalálni a filmet. 2017.02.05 00:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Nagyon izgalmas, hogy ott lehetünk Berlinben, hiszen egy film sorsát meghatározhatja, hogy miként indul. Sok jó film készül, és sokszor nagyon kevésen múlik, hogy felrepülnek-e, szárnyukra veszik-e őket a hírek, vagy sem" - mondta az MTI-nek Enyedi Ildikó, akinek Testről és lélekről című új filmjét február 10-én mutatják be a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában.



A rendező hozzátette, hogy filmje széles közönségnek szól, ám a forgalmazás támogatására csak kevés forrásuk van, így azt remélik, a berlini szereplés segíthet a magyar közönségnek is megtalálni a filmet.



Az idei Berlinálén tizennyolc film versenyez az Arany Medvéért, a zsűri elnöke Paul Verhoeven (Elemi ösztön, Robotzsaru, Elle) holland rendező-forgatókönyvíró lesz. Magyar alkotás utoljára 2012-ben szerepelt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező európai filmfesztivál versenyében, akkor Fliegauf Bence Csak a szél című filmje a zsűri nagydíját, az Ezüst Medvét is elnyerte.



A Testről és lélekről története két olyan ember találkozásáról szól, akik a nappali világban nem igazán ismerik egymást, éjjelente viszont régóta ugyanazt az álmot látják.



"Az eddigi filmjeimnél mindig hosszú időt vett el az írás, mindig sokáig köröztem egy-egy téma körül, többször átírtam a történetet. Itt egészen másként ment, egyszerűen bezuhant a fejembe a film ötlete" - fogalmazott Enyedi Ildikó. Mint elmondta, a két főhős kifejezetten zárkózott ember, akiket az életben hajlamosak vagyunk kívülről kevésre becsülni, holott a zártság mögé nézve hihetetlenül intenzív és mély létet, erős érzelmeket találhatunk.

"Ennek az ellentétnek a feszültségéről akartam mesélni" - vallott az alkotó. A film női főszereplője a Katona József Színház tagja, Borbély Alexandra, akinek ez az első filmfőszerepe. A férfi főszereplő Morcsányi Géza színházi dramaturg, a Líra Kiadói Csoport igazgatója, aki húsz évig vezette a Magvető Könyvkiadót, így meghatározó alakja a magyar kortárs irodalmi életnek, színészként azonban még sosem szerepelt.



"A filmjeimhez mindig elsősorban személyiségeket keresek, akik mellette lehetnek képzett színészek is. Morcsányi Géza egy karizmatikus ember, személyiségének súlya van és titkai. Az általa megformált főszereplő nagyon keveset mond és érzékeltet, és ha jól dolgoztunk, a néző sok mindent mögé képzel. Olyan személyiség kellett, aki mindezt hitelesen meg tudja jeleníteni" - hangsúlyozta Enyedi Ildikó, aki elárulta azt is: Morcsányi Gézát már a szereplőválogatás legelején kiválasztotta a szerepre. Úgy érezte, hogy ebben az életkorban nem találna profi magyar színészt, aki a forgatás minden napján megfelelt volna az elképzeléseinek.



"Tudtam, hogy a női főszerep olyan borzalmasan nehéz, hogy képzett színésszel kell dolgoznom. Borbély Alexandra nem az első, nem a második, és nem is a tizedik ötlet volt. Nagyon tehetséges színésznőkkel készítettem próbafelvételeket, de ez egy nagyon különleges szerep" - emelte ki Enyedi Ildikó.



Mint hangsúlyozta, a két szereplő titokzatosságából adódó feszültség az, ami egymás felé indítja őket, és ami képes a nézőt is megtartani a film mellett, miközben csak nagyon egyszerű dolgok történnek a vásznon.

A Testről és lélekről az Inforg-M&M Film gyártásában, a Filmalap 420 millió forintos gyártási támogatásával készült. Producerei Mécs Mónika, Muhi András, valamint Mesterházy Ernő, operatőre Herbai Máté. A filmben látható többek között Békés Itala, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Tenki Réka, Schneider Zoltán és Nagy Ervin is.



Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas, érdemes művész filmjeivel több mint negyven hazai és nemzetközi díjat nyert el korábban, szerepelt Cannes-ban (Az én XX. századom - Arany Kamera-díj a legjobb elsőfilmnek), Velencében (Bűvös vadász, Tamás és Juli), Locarnóban (Simon mágus - a zsűri különdíja) és más meghatározó fesztiválokon. Legutóbbi munkája az HBO-n nagy sikerrel játszott Terápia című sorozat volt, amelyet Gigor Attilával közösen rendezett.



A Testről és lélekről március 2-ától már országosan látható lesz a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában; a világforgalmazó a Films Boutique.