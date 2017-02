Programajánló

Elkezdődtek A víg özvegy próbái a Budapesti Operettszínházban

Szabó Mátét régóta foglalkoztatja A víg özvegy, különösen az a fájdalom és az az erő, amely szerinte megjelenik a történetben és a muzsikában. 2017.02.05 01:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elkezdődtek A víg özvegy című előadás próbái a Budapesti Operettszínházban: Lehár Ferenc első nagy sikerű operettjét március végén mutatja be a társulat Szabó Máté rendezésében.



A szerelem diadalát hirdető, sok szálon futó, fordulatos, a férfi nemet erős kritikával illető történetet március 31-én láthatja először a közönség - írják a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Budapesti Operettszínházban tíz év után kerül ismét repertoárra a darab, amelyhez - Lőrinczy György főigazgató szerint - nem kell más, mint "egy humoros, jó szövegkönyv, egy szuper szereposztás, egy látványos díszlet, csodás jelmezek és egy szellemes, sziporkázó, mai rendezés, amelyben Szabó Máté Sybill-rendezése után joggal bízhatunk". "Ebben az esetben minden adva van tehát, hogy az előadás nagy siker legyen" - idézi a közlemény a főigazgatót, aki kiemeli azt is, hogy a produkció már előzetesen meghívást kapott Japánba, Németországba és Olaszországba.



Kerényi Miklós Gábor, a színház művészeti vezetője szerint hatalmas kihívást jelent a társulat számára a bemutató. Mint fogalmaz, mai, modern, feszes, életszerű, konfliktusokban gazdag előadást kell létrehozniuk, amely közben megfelel a külföldi producerek elvárásainak is, akik klasszikus operettet várnak tőlük, a legfontosabb pedig az, hogy magas zenei színvonalú produkció szülessen.



Az előadás rendezőjét, Szabó Mátét régóta foglalkoztatja A víg özvegy, különösen az a fájdalom és az az erő, amely szerinte megjelenik a történetben és a muzsikában. "Mi az az irtózatos erő, ami miatt Leo Stein szövegíró a saját pénztárcájába nyúlva, a színészek az ingyenes, éjszakai próbákat vállalva kiálltak Lehár zenéje mellett, hogy végül 1905. december 30-án bemutathassák a művet a bécsi Theater an der Wienben?" - teszi fel a kérdést.



Szabó Máté szerint fájdalmas szembesülni azzal a képpel, amelyet a mű a férfiakról fest. "Mire összegyűlnek a darab végén szeptettet énekelni, morálisan már teljesen leszerepeltek. Minden momentuma ismerős ezeknek a férfiaknak vagy a saját vagy mások életéből" - fogalmaz, hozzátéve, hogy ezeket a részeket komolyan kell venni, miközben rengeteg humorra, játékra és kikacsintásra is adódik lehetőség, amiben segítséget jelent a szöveget mai színpadra alkalmazó Lőrinczy Attila munkája.

A víg özvegy címszerepében tavasztól Fischl Mónika és Bordás Barbara látható, hozzájuk később csatlakozik Vermes Tímea. Daniló grófot Homonnay Zsolt és Dolhai Attila formálja meg, a másik szerelmes párt Lukács Anita és Vadász Zsolt, illetve Zábrádi Annamária és Boncsér Gergely kelti életre.



A produkcióban részt vesz Földes Tamás, Ottlik Ádám, Mészáros Árpád Zsolt, Peller Károly, Laki Péter, Oszvald Marika, Frankó Tünde, Vásári Mónika, Csere László és Faragó András is.



A darab jelmezeit Tihanyi Ildi, a díszletet Czigler Balázs tervezte. Az előadás zenei vezetője Makláry László, mellette Somogyi Tóth Dániel és Dinyés Dániel, a színház január 1-én szerződött új első karmestere vezényel. Az előadás koreográfusa Lőcsei Jenő, a karigazgató Drucker Péter.