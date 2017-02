Programajánló

Új helyszínen rendezik meg idén a Csángó Bált

A színpadi gálaműsor idén az újévköszöntő hejgetéstől a farsangvégi húshagyó keddig tartó időszakot fogja át, bemutatva a moldvai és gyimesi farsangi szokásokat.

MTI Fotó: Kallos Bea - archiv

Új helyszínen, a Millenáris parkban rendezik meg idén február 18-án a Csángó Bált, amelynek gálaműsora az újévköszöntő hejgetéstől a farsangvégi húshagyó keddig tartó időszakot fogja át, bemutatva a moldvai és gyimesi farsangi szokásokat.



A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség huszonegyedik alkalommal rendezi meg a bált, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök.



A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét órán át tartó -, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik.



A színpadi gálaműsor idén az újévköszöntő hejgetéstől a farsangvégi húshagyó keddig tartó időszakot fogja át, bemutatva a moldvai és gyimesi farsangi szokásokat. Közreműködnek a hagyományokat jól ismerő zenészek, énekesek és táncosok Diószénből, Pusztinából, Külsőrekecsinből, Klézséről, Somoskáról és Gyimesből.

Színpadra lép mások mellett Kacsó Hanga Borbála, Nyisztor Ilona, Petrás Mária, Szalóki Ági, Antal Tibor, Benke Róbert, Dresch Mihály, Hodorog András, Legedi László István, Román Stefan, Tímár János, Tímár Viktor, a Fanfara Complexa, a Juhász Családi Zenekar, a Kőketánc Gyerektáncház, a Servet Zenekar, a Somos Együttes, a Zurgó Együttes, valamint Bálint Róbert és Gyúr Gabriella, a Fölszállott a páva csángó díjazottjai.



A színpadi műsort megelőzően tartják a Kőketánc Gyermektáncházat, amelynek a korábbi években hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok körében. Szintén a gálaműsor előtt gasztronómiai bemutató lesz a Millenáris park B épületének előterében, ahol a közönség megismerheti, hogyan készül a puliszka.



A műsort követő, hajnalig tartó táncházban a nézők is tevékeny részeseivé válhatnak e kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gyimesi hagyományőrző csoportok segítségével tanulhatják meg az érdeklődők a csángó magyar táncokat.



A szervezők ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy a hagyományos bemutatók mellett a kortárs művészetek eszközeivel is bepillantást nyújtsanak a csángó magyar kultúrába. A Csángó Bálon fényképészek, textil- és kerámiaművészek mutatják be a csángó kultúrkörből merített munkáikat. Láthatók lesznek Petrás Mária Prima Primissima díjas keramikus alkotásai, valamint az elmúlt évek csángó báljainak legemlékezetesebb pillanatait megörökítő fényképek is, és bemutatják Csoma Gergely A megkötött idő című könyvét.



A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez.



A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása. A szervezők a fesztivállal szeretnének alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat egy színpadi műsor keretében.