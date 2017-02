Programajánló

Ismét internetes színháztörténeti vetélkedőt hirdet a Nemzeti Színház

Az egyes fordulókon a csapatoknak kreatív feladatokat kell majd megoldaniuk a Nemzeti Színház és a Bánk bán történetével kapcsolatban. 2017.02.05 05:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Idén is meghirdette internetes vetélkedőjét középiskolásoknak a Nemzeti Színház: a megmérettetés témája ezúttal a Bánk bán színházi története.



A vetélkedőre négyfős, 10. és 11. osztályos csapatokat (13 évfolyamos iskolák esetében 12-edikes diákokat is) vár a teátrum, akik felkészítő tanáraikkal együtt február 26-ig jelentkezhetnek a színház honlapján - áll a teátrum MTI-hez eljuttatott közleményében.



Felidézik, hogy tavaly több mint 100 csapat jelentkezett a versenyre, amelyek közül a három internetes forduló után a legjobb hat került a Nemzeti Színházban tartott döntőbe. A tavalyi győztes a fővárosi Fazekas Gimnázium Nightingale nevű csapata volt, amelynek egyik tagja, Al-Farman Petra az idei verseny zsűrijébe is bekerült.



A zsűri tagja még Söptei Andrea és Rácz József színművész, A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója és Mészáros Martin, a Kaposvári Egyetem színészhallgatója. A színész zsűritagok maguk is játszanak majd a Nemzeti Színházban idén nyár elején bemutatandó Bánk bánban.



Az internetes fordulókon a csapatoknak kreatív feladatokat kell majd megoldaniuk (többek között filmet forgatni, plakátot tervezni, prezentációt készíteni), a Nemzeti Színház és a Bánk bán történetével kapcsolatban. A megoldott feladatokat a vetélkedő honlapjára kell feltölteni.



A három forduló során legjobb teljesítményt nyújtó csapatok közül ezúttal is hat kerül be a Nemzeti Színházban megrendezendő június 2-ai döntőbe.



A döntős csapatok tableteket, könyvutalványokat, színházbérleteket nyerhetnek, a győztes csapat iskolájába pedig egy napra kitelepül a Nemzeti Színház: előadásokat, rendhagyó iskolai órákat, jelmezbemutatót, beszédórát, olvasópróbát tartanak és a diákokkal focimeccset is vívnak.



A harmadik alkalommal meghirdetett vetélkedőre február 26-ig a nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo oldalon található űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a csapatok, az első internetes forduló másnap, február 27-én kezdődik.



A közleményben kiemelik, hogy a Nemzeti Színház nagy hangsúlyt helyez a diákoknak szervezett programokra, az Ádámok és Évák című rendezvényükön például több mint 200 diák vett részt.