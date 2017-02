Történelem

Szovjet munkatáborban játszódó magyar játékfilm készül

Szovjet munkatáborban játszódó játékfilmet készít a Gulág Emlékbizottság támogatásával a Félvilág és A berni követ alkotópárosa, Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró. Az Örök tél főszerepeit Gera Marina és Csányi Sándor alakítják. 2017.02.03 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nem tablószerűen szeretnénk megmutatni a korabeli eseményeket, hanem személyes történetet mesélünk el egy családjától elragadt nőről - mondta el pénteken budapesti sajtótájékoztatón Szász Attila. Kiemelte azt is: színészközpontú filmet terveznek.



Az Örök tél története 1944-ben kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaképes nőket "egy kis munkára", három hét kukoricatörésre. A férjét a frontról hazaváró Irén (Gera Marina) abban a tudatban válik el hatéves kislányától és szüleitől, hogy hamarosan újra találkoznak.



Azonban a megszállók marhavagonokban egy ukrán munkatáborba szállítják a nőket, ahol a helyi szénbányában kell kényszermunkát végezniük. Irén találkozik egy Rajmund nevű férfival (Csányi Sándor), aki megtanítja, hogyan lehet túlélni a poklot, miközben kettejük között különleges kapcsolat szövődik.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a szovjet munka- és hadifogolytáborokban mintegy 800 ezer magyar járt, vagyis minden 12. magyart érintette a tragédia. Közülük 200 ezren sosem tértek haza, az elhallgattatás miatt mostanáig mégis kevés film született a "szörnyű szenvedésgyárról".



A Gulág Emlékbizottság minden művészeti ágban, így a filmművészetben is olyan alkotásokat támogat, amelyek segíthetik a történtek társadalmi feldolgozását - fűzte hozzá Rétvári Bence.



A sajtótájékoztatón Köbli Norbert forgatókönyvíró elmondta: a második világháború végén Sztálin parancsára kollektív büntetésként százezreket hurcoltak el ártatlanul a vesztes Magyarországról a győztes Szovjetunióba.



Az elhurcoltak, többségükben svábok hosszú éveket töltöttek idegen földön, embertelen körülmények között a GUPVI kényszermunkatáboraiban. Amikor a negyvenes évek végén hazatérhettek, elhurcolásukról, a malenkij robotról, a hatalom parancsára soha, sehol, senkinek nem beszélhettek - idézte fel.



"A mi generációnkra vár a feladat, hogy feldolgozzuk a nagyapáinkkal, nagyanyáinkkal történteket" - fogalmazott Köbli Norbert, aki elárulta azt is: nagyapja szovjet hadifogságba esett a háborúban, története generációról-generációra szállva hagyott nyomot a családban.



Gera Marina úgy fogalmazott: fiatal színésznőként hatalmas kihívás és nagy lehetőség az Örök tél, hiszen hiába forgatott az elmúlt években viszonylag sok filmet, ezekben kisebb szerepet játszott.



Az ember mindig, mindenhol élni akar, akár teljesen elembertelenedett körülmények között is. Erről érdemes filmet csinálni - mondta el Csányi Sándor. Hozzáfűzte: a film főhősei között olyan szerelmi viszony alakul ki, amely szinte minden nagy érzelmet nélkülöz, egyszerűen van egy férfi, aki megtanít egy nőt a túlélésre.



"A túlélés elsőszámú szabálya, hogy arra kell gondolni, mi innen soha nem megyünk haza. Se gyerek, se feleség, se férj, se szülő nincs, arra kell koncentrálni, ami itt van" - fogalmazott a színész.

Az Örök tél forgatása február 26-án kezdődik, és várhatóan 28-30 napon keresztül tart majd. Az utómunkák április közepén kezdődnek meg, a film bemutatója várhatóan 2018. februárban lesz - mondta el a film producere, Lajos Tamás. A több női sorsot is felvillantó filmben szerepelni fog Döbrösi Laura, Kiss Diána Magdolna, Farkas Franciska és Kurta Niké is.