Bekerült a legjobb tízbe a Proton Színház előadása egy német kritikai portál szavazásán

A Proton Színház Látszatélet című színdarabját az elmúlt év 8. legjobb előadásának választotta a legjelentősebb német színházi kritikai portál, a nachtkritik.de. közönsége. 2017.02.03 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: Proton Színház

A nachtkritik.de szerkesztősége minden évben összeállítja saját listáját az előző év 50 legjobb előadásáról, amelyek közül a nézők választhatják ki a legjobb 10-et.

Mundruczó Kornél magyar társulata már másodszor szerepelt ezen az előkelő listán: a Szégyen 2013-as jelölése után most a Látszatélettel, amely végül a 8. helyen végzett a szerdán lezárult voksoláson. A közönségszavazás nyertese a Prinzregenttheater Bochum előadása, a Die Schöne und das Biest (A szépség és a szörnyeteg) lett Romy Schmidt rendezésében.

"A Proton Színház előadása fölöslegessé teszi az összes formáról való diskurzust és mindent egyben kínál: együttérzést, könnyeket, radikális politikai tiltakozást, merő ostobaságot, örökkévalót és megfoghatatlant, félelmet, örömet, egy látszatéletet. Csodálatos!" - írta az előadásról a nachtkritik.de szerkesztősége a darab jelölésekor.

A Mundruczó Kornél rendezte előadás írója Wéber Kata, díszlettervezője Ágh Márton, aki Domán Melindával együtt a jelmezeket is jegyzi, fénytervezője Éltető András, zeneszerzője Asher Goldschmidt. Az egyes szerepeket a Proton Színház virtuális társulatának tagjai, Monori Lili, Láng Annamária és Rába Roland mellett Jéger Zsombor, az Örkény Színház társulatának tagja és Kozma Dáriusz játsszák. A darab producere Büki Dóra, a Proton ügyvezetője.

A Látszatélet a Proton Színház működési struktúrájának megfelelően nemzetközi koprodukcióban készült, nyolc koprodukciós partnere közül négy német volt: a Theater Oberhausen, a berlini HAU Hebbel am Ufer, a drezdai HELLERAU és a Wiesbaden Biennale.

A színdarab legközelebb a magyar koprodukciós partner, a Trafó Kortárs Művészetek Háza műsorán látható március 20-án, 21-én és 22-én.