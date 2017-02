Sztárhírek

Megszületett Palya Bea második gyereke

Megszületett Palya Bea második gyereke. Az énekesnő a Facebookon jelentette be az örömhírt. "Pannival kibújtunk egymásból vasárnap este" - írta.

Bea egy kedves képet is megosztott a kicsiról a közösségi oldalon. A népdalénekes mellett Lili nevű ötéves kislánya is nagyon örülhet a pár napos kistestvérnek.