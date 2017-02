Film

Leonardo DiCaprio lesz az "olasz Sherlock Holmes"

A színész egyúttal producerként is közreműködik a Paramount Picturesnél készülő adaptáción. A történet azt idézi fel, hogyan vetette meg a lábát a maffia Amerikában.



DiCaprio Joe Petrosino New York-i zsarut alakítja, akit az "olasz Sherlock Holmesként" emlegettek az 1900-as évek elején, amikor Olaszországból bevándorló gengszterek emberrablással zsaroltak ki pénzt hozzátartozóktól. A törvénytisztelő olasz családok utálták ezeket a bűnözőket, és bár meg voltak félemlítve, a színfalak mögött azért igyekeztek segíteni Petrosinónak.



Taltynak már hat nem fikciós, történelmi és életrajzi könyve került fel a New York Times sikerlistájára. Szellemíróként ő jegyezte az A Captain's Duty című könyvet, amelyből a 2013-as Oscar-jelölt Phillips kapitány című Tom Hanks-film készült.



DiCaprio legutóbb az Özönvíz előtt című, klímaválsággal foglalkozó dokumentumfilm narrátora volt. Legközelebb a zeneipar ötvenes évekbeli úttörőjét, Sam Phillipset alakítja, aki olyan sztárok pályafutását indította el, mint Elvis Presley, Johnny Cash és Jerry Lee Lewis.