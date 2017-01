Fesztivál

Kultúrházak éjjel-nappal - Programok országszerte több száz helyszínen

Országszerte több száz kultúrház csatlakozott színes programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozathoz, amely idén a Mindennapi hagyományaink tematika mentén zajlik február 10. és 12. között. 2017.02.01 01:30 MTI

Tizenegyedik alkalommal hirdették meg az eseménysorozatot, így elmondható, hogy a közművelődés bevált és hagyományos ünnepe, amelyet ezúttal is a farsangi időszak végén tartanak meg a kulturális tárca 10 millió forintos támogatásával - mondta el a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján a kultúráért felelős államtitkár.



Hoppál Péter hozzátette: a sorozathoz tavaly 600 intézmény csatlakozott 2000 programmal, az idei regisztráltak száma pedig már túllépte az 500-at. A Kultúrházak éjjel-nappal kiemelt médiapartnere az m5 csatorna lesz.



Az államtitkár beszámolója szerint 2015-ben 5600 szervezet végzett közművelődési tevékenységet Magyarországon, csaknem 29 ezer közösségi tér szolgálta a közművelődést, és 18,5 milliárd forintos pályázati forrás állt a terület rendelkezésére.



Rendszeres közművelődési tevékenységet 35 600 csoport folytat, több mint egymilliós összlétszámmal - jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve: a Kultúrházak éjjel-nappal azokhoz is igyekszik közel vinni az aktív kultúrát, akik nem tagjai a közművelődési egyesületeknek.



Hoppál Péter kiemelte: szeptembertől ismét elérhető lesz hét felsőoktatási intézményben a közösségszervezés alapszak, ezen belül több szakirány.



Juhász Erika, a Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság társelnöke hozzátette, hogy a három szakirányt a felsőoktatási intézmények különböző módon hirdetik, de mindegyikben nagy hangsúlyt kap majd a gyakorlat.



Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, a Kultúrházak éjjel-nappal főszervezője hangsúlyozta: céljuk azt megmutatni, hogy szinte minden településen van egy közösségi színtér, kultúrház, alkotóház, ahol tartalmasan, közösségben lehet eltölteni az időt.



Novák Péter, az esemény védnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kulturális kínálat ugyan fontos dolog, de "a közönség feladata, hogy biztosítsa a keresletet".



Klein Marianna, a sajtótájékoztatónak otthont adó Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatója elmondta, hogy a rendezvény három napja során mesemondó estet szerveznek felnőtteknek, lesz táncház, filmklub, és nosztalgia táncpartit is tartanak Rákosmentén.



A Kultúrházak éjjel-nappal sorozathoz még csatlakozni kívánó intézmények február 5-ig regisztrálhatnak; a folyamatosan bővülő program ezen a honlapon található meg.