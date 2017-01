Zene

A Dal 2017 - A Kállay Saunders Band és Kanizsa Gina nyerte a második válogatót

2017.01.29 08:32 MTI

A zsűri döntésével még a Peet Project, Chase és a Mrs Columbo, a tévénézők szavazataival Szabó Ádám jutott tovább az elődöntőbe a Dunán és a Duna World csatornán élőben közvetített show-műsorban.



A Kállay Saunders Band 17 című dala 42 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől, akárcsak Kanizsa Gina, aki a Fall Like Raint énekelte. Negyven ponttal szintén továbbjutott a Peet Project Kill Your Moster című dala, valamint Chase Dust in the Windje, amely 39 pontot kapott.

Kállay Saunders András (Fotó: A Dal 2017 Intagram)

Az ötödik helyen holtverseny alakult ki a Mrs Columbo és Szabó Ádám között 38-38 ponttal, közülük a négytagú zsűri a Mrs Columbót és a Frozen King című számot juttatta tovább. Végül Szabó Ádám is örülhetett, hiszen Together című dalát a nézők szavazatai továbbsegítették az elődöntőbe. A Dal 2017 második válogatóján a négy zenész, énekes, dalszerző zsűritag - Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel - mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők ingyenes mobilalkalmazás segítségével, a www.mediaklikk.hu/a-dal oldalon vagy SMS-ben szavazhattak a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig. Ezeket a pontszámokat összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább öt dal.



Az elődöntőbe már korábban bejutott a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid és Benji.



A harmadik válogatót február 4-én rendezik, onnan is hat dal jut a két elődöntőbe, amely február 10-én és 11-én lesz. A Dal február 18-i döntőjébe nyolc produkció jut, a győztes képviseli Magyarországot az idei, 62. Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben.



A Dal 2017-be több mint 300 dalt neveztek, közülük az előzsűri 30-at juttatott a válogató adásokba. A Dal 2017-ről a mediaklikk.hu/adal oldalon és a műsor facebook oldalán található bővebb információ.