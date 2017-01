Gyász

Meghalt Gorden Kaye, a Halló, halló! című sorozat főszereplője

Meghalt Gorden Kaye brit színész, a BBC Halló, halló! című vígjátéksorozatának főszereplője - jelentette be hétfőn a brit közszolgálati csatorna.



A színész hétfőn reggel hunyt el, 75 éves volt.



A második világháború idején, a német megszállás alatt álló Franciaországban játszódó, nagy sikerű BBC-sorozatban Kaye René Artois francia kávéház tulajdonost alakította. Kaye a sorozat mind a 84 epizódjában és annak színpadi változatában is szerepelt.



Az angliai Huddersfieldben született Gorden Kaye egy sor televíziós, illetve és rádiósorozatban szerepelt, és egy kisebb szerep erejéig feltűnt Terry Gilliam Brazil című 1985-ös mozifilmjében is.



Legutóbbi tv-s szereplése 2007-ben volt, amikor a Halló, halló! szereplőgárdájának több tagja újra összeállt egy rész erejéig.