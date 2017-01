Film

Jön az új Terminátor-mozi?

A Deadline híre szerint James Cameron újabb Terminátor-filmet forgatna. A rendező nemrég úgy döntött, visszavásárolja a franchise jogait, hogy egy mozi erejéig újra feltámassza a legendás halálosztót - és egyúttal le is zárja a sorozatot.

A lap úgy tudja, a rendező-producer azért vásárolta vissza a jogokat, mert nem bírta nézni, mit művelnek kedvenc karakterével; mi tagadás, az újabb folytatások - különösen a kivételesen pocsék 2015-ös Terminator: Genisys - már tényleg nem voltak méltók az 1984-es eredetihez.

A Deadline azt írta, hogy Cameron már az új film rendezőjét is kiválasztotta: ha minden igaz, a Deadpoolt is jegyző Tim Miller irányíthatja majd a forgatásokat.