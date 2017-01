Programajánló

Január 20-án kezdődik az Óbudai Danubia Zenekar koncertsorozata

A Zeneakadémián kezdődik az Óbudai Danubia Zenekar koncertsorozata január 20-án - mondta az együttes művészeti vezetője vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Hámori Máté elmondta: az Otthon vagyunk elnevezésű koncertsorozat keretében négyszer lépnek majd fel.



A sorozatot az teszi különlegessé, hogy a zeneszámokat egy-egy jól ismert vers köré fűzik, amelyeket neves színészek fel is olvasnak a hangversenyeken.



A versfelolvasással az is a céljuk - tette hozzá a művészeti vezető -, hogy megszólítsák azokat, akikhez az irodalom közelebb áll, mint a klasszikus zene, ugyanakkor szeretnék új érdeklődők figyelmét is felkelteni.