Programajánló

A magyar és a nemzetközi táncélet kiválóságait vonultatja fel az idei Budapest Táncfesztivál

hirdetés

A magyar táncélet kiválóságai mellett a kortárs táncvilág egyik legmeghatározóbb társulata, a Nederlands Dans Theater 2, a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Scottish Dance Theatre és a spanyol La Veronal is fellép február 18. és március 1. között a Budapest Táncfesztiválon, amelynek keretében budapesti bemutató, koprodukciópremier, gálaest és tánctörténeti előadás is várja az érdeklődőket.



A fesztivál tizenkét napja alatt a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Budapest Táncszínház, a Fitos Dezső Társulat, a Közép-Európa Táncszínház és a Miskolci Balett - GG Tánc Eger is színpadra lép a Müpában, a Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián, a Pesti Vigadóban és a MOM Kulturális Központban - tájékoztatta a szervező Nemzeti Táncszínház az MTI-t.



A világ egyik vezető kortárstánc együttese, a Nederlands Dans Theater 2, amely korábban már vendégszerepelt Budapesten, három koreográfiával, a Sad Case, a Handman és a Cacti című produkciókkal érkezik február 18-án és 19-én a Müpába.



A fesztivál másik külföldi vendége a Scottish Dance Theatre, Skócia nemzeti, kortárstánc társulata, amely idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az együttes Anton Lachky és Botis Seva koreográfiáit hozza el február 21-én a Müpába.



A valenciai születésű Marcos Morau 2005-ben alapította meg a táncosokból, valamint a filmes és a színházi szakma képviselőiből álló La Veronal társulatot, amely Siena című produkciójával érkezik a fővárosba február 23-án.



A Pécsi Balett bemutatóját, Ken Kesey mára kultikus művé vált regényének táncszínpadi adaptációját, a Száll a kakukk fészkére című produkciót február 24-én láthatják az érdeklődők a Müpában.

A Miskolci Balett és a GG Tánc Eger az irodalom egyik legnagyobb hősnőjének, Lev Tolsztoj Anna Kareninájának történetét viszi színre Velekei László koreográfus közreműködésével február 26-án a Müpában, ahol március 1-jén a Szegedi Kortárs Balett táncolja Juronics Tamás új koreográfiáját, az Abszurdiát.



A Zeneakadémia Solti terme ad otthont február 22-én a Közép-Európa Táncszínház új produkciójának, a Kodály dialógoknak, amelyben a kortárstánc együttes két Kodály-zenemű koreográfiájának elkészítésére vállalkozik, Rohmann Ditta és Kruppa Bálint közreműködésével.



A MOM Kulturális Központban lesz a Magyar Táncművészeti Egyetem norvég-magyar balettkurzusának záróeseményeként meghirdetett gálaműsor február 24-én. Egy nappal korábban pedig a Fitos Dezső Társulat különleges táncszínházi produkciójának, a Pisztráng című autentikus néptáncelőadásnak ad otthon az intézmény.



A hazai kortárs táncélet egyik különleges performanszát, a Budapest Táncszínház Jelenben a múlt című darabját február 27-én, a Nemzeti Színházban nézhetik meg a tánckedvelők.



Az idei fesztivál programjai között szerepel Lőrinc Katalin és a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak közös estje, a Mi a kortárs tánc, - és hol vagyok ebben én?, amelyben a mozdulat útjait követhetjük végig táncban, képben és élőszóban a 20. századtól egészen napjainkig.