Orosz zeneszerzők műveiből ad koncertet Almira Emiri és Szivan Rotem

Az orosz zene varázsa címmel ad koncertet Almira Emiri albán zongoraművész és Szivan Rotem izraeli operaénekes január 25-én a Budai Micve Klubban, január 26-án az Orosz Kulturális Központban, január 28-án pedig Győrben, az egykori zsinagógában. 2017.01.14 23:30 MTI

A hangverseny programját a két művész úgy állította össze, hogy ünnepelje a szentpétervári konzervatórium fennállásának 155. évfordulóját és azt az 1908-as eseményt, amikor a konzervatórium zsidó komponista hallgatóinak egy csoportja megalapította a Zsidó Népzenei Társaságot - közölték a szervezők az MTI-vel.



A szentpétervári konzervatórium megalapítása után az akkor már híres orosz zeneszerzők, mint Rimszkij-Korszakov, Glazunov, Csajkovszkij inspirálták a fiatalokat, hogy az orosz romantikával együtt jelenjen meg az orosz zenében új, modern stílus. A híres magyar zeneszerzőhöz, Bartók Bélához hasonlóan fonográffal gyűjtő utakra mentek és a zsidók lakta falvakban vették fel a tradicionális melódiákat, amelyeket később beépítették műveikbe.



A januári koncerten elhangzik a társaság alapítójának, Joel Engelnek egyik műve, valamint hallható lesz a grúz és az örmény zene kutatásában élenjáró Lazare Saminsky három dala is. Szintén három darabot hallgathat meg a közönség a zsidó gyökerekkel rendelkező, orosz zeneszerző és hegedűművész Joseph Achron művei közül, illetve az izraeli dal kialakulásában központi szerepet játszó Szasa Argovnak hat dalát adják elő a művésznők.



Arthur Lourie, az első orosz futurista zeneszerzőnek az egyik Ahmatova-vers inspirálta művét Almira Emiri adja elő, aki Boris Pigovat odesszai születésű izraeli zeneszerző zongorára írt darabját, a Solem Aléchem Vándorcsillagok című regénye ihlette művét is eljátssza. A darabnak ez lesz az európai bemutatója.



Szivan Rotem izraeli operaénekes Izrael egyik vezető művésze. A Rubin Akadémián végzett Tel-Avivban, első nagy sikerét a Varázsfuvolában aratta Zubin Mehta és az Izraeli Filharmonikusok kíséretével. Az Egyesült Államokban a Seattle-i Operában Violetta szerepében debütált a Traviata című Verdi operában. A világ nagy hangversenytermeiben, fesztiválokon mint szóló énekes is gyakran fellép. Almira Emiri albán zongoraművésszel sokszor szerepel, Budapesten, Tiranában és Tel-Avivban Isralb Duo néven többször adtak közös koncertet.



Almira Emiri Albániában született, Fierben kezdte meg zongora tanulmányait. Budapesten a Bartók Konzervatóriumban tanult, onnan a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre került . Tudását Grazban fejlesztette tovább és rendszeresen részt vett Rév Lívia párizsi osztályának munkájában csakúgy, mint Dmitri Bashkirov, Rudolf Kehrer és Vitaly Margulis mesterkurzusain. Rendszeresen fellép európai pódiumokon, fesztiválokon szólistaként és kamarazenészként.