Star Wars

Woody Harrelson lesz az ifjú Han Solo mentora

hirdetés

A film társrendezői, Phil Lord és Christopher Miller elmondta: rendkívül izgatottak, hogy együtt dolgozhatnak Harrelsonnal, akit kitűnő művésznek tartanak. A kétszer is Oscar-díjra jelölt színész A törvény nevében-sorozatban, a Larry Flynt, a provokátor, a Szemfényvesztők vagy a Nem vénnek való vidék című filmekben is nagyszerű alakítást nyújtott.



A Lego kaland című filmet rendező Lord és Miller olyan színészként festette le Harrelsont, aki képes egy szerep humoros és patetikus vonásait is hitelesen ábrázolni a filmvásznon. Azt azonban nem árulták el, hogy pontosan milyen szerepre hívták meg a sztárt. Megtette helyettük a színész, aki a Mashable riporterének súgta meg, hogy az ifjú Han mentora lesz, de karaktere nem makulátlan.



A friss Golden Globe-díjas Donald Glover (Atlanta) a fiatal Lando Calrissiant alakítja majd a sci-fiben, amelyben a címszereplőt, Han Solót Alden Ehrenreich játssza. A mozikban 2018-ban látható filmben Emilia Clarke is feltűnik majd egy szerepben. A brit színésznőt egyebek mellett a Trónok harca-sorozatból ismerheti a közönség.



Az eredeti Star Wars-trilógiában Harrison Ford alakította Han Solót és a Star Wars – Az ébredő Erő című VII. epizódban 2015-ben újra feltűnt a régi szerepében.