Filmajánló

Berlinale - Magyar animációs film is szerepel a fesztiválon

A kilencperces digitális rajzanimáció egy mágikus szigeten játszódik, ahol a főszereplő fiatal nőstény tigrisnek egy idősebb hím közeledésével kell szembenéznie. 2017.01.14 20:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs rövidfilmje is meghívást kapott a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Generation nevű programjába.



A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült diplomafilmnek a február 9-én kezdődő Berlinálén tartják a világpremierjét - közölte a szervezet az MTI-vel pénteken.



Az 1978-ban létrehozott Generation programban a vetítésekhez kapcsolódva számos oktatási célú kísérőprogramot és beszélgetést szerveznek a fiatal közönség számára. A válogatásban bemutatkozó filmek a Kristály Medve-díjakért és a Generation-zsűri díjaiért versenyeznek.



Lovrity Anna Katalin 2016-ban végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció tanszékének (MOME Anim) mesterképzésén. Jelenleg az Animation Sans Frontiéres (ASF) nemzetközi animációs workshop résztvevője, amelynek keretében már következő filmtervét készíti elő.



A Vulkánsziget című kilencperces digitális rajzanimáció egy mágikus szigeten játszódik, ahol a főszereplő fiatal nőstény tigrisnek egy idősebb hím közeledésével kell szembenéznie. "Olyan filmet szerettem volna létrehozni, amelyben a vizualitásnak különösen fontos dramaturgiai szerepe van: a környezet és a táj bemutatása, hangsúlyos jelenléte segíti a nézőt a szimbolikus és asszociatív elemekkel tarkított történet megértésében" - fogalmazott a film alkotója.



A Vulkánsziget producere Fülöp József, vágója Czakó Judit volt.



A MOME Animról az elmúlt években sorra kerültek ki a világ legjelentősebb filmfesztiváljaira meghívott pályakezdő alkotók - emlékeztetett közleményében a Filmalap. 2016-ban Andrasev Nadja A nyalintás nesze című diplomafilmje a cannes-i filmfesztivál Cinéfondation programjában megosztott harmadik díjat nyert, míg 2014-ben Bucsi Réka Symphony no. 42 című munkáját a Berlinale rövidfilm-versenyében mutatták be, később pedig bekerült az Oscar-díj animációs rövidfilm kategóriában a legjobb tíz film közé.



A Filmalap 2012 óta évente mintegy 70 millió forinttal támogatja felsőoktatási intézményekben, köztük a MOME animáció tanszékén készülő diploma- és vizsgafilmeket. A cél a gyakorlati tanulás és kísérletezés lehetőségének biztosítása az új tehetségek számára, továbbá hozzájárulás a szakmai utánpótláshoz.